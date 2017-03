Volkswagen-Kernmarke erneut schwach

Anleger üben sich in Zurückhaltung - Dax moderat im Minus

Frankfurt/Main. Einen Tag vor dem US-Leitzinsentscheid und den Parlamentswahlen in den Niederlanden herrscht vorsichtige Spannung am deutschen Aktienmarkt. Der Dax stand am Morgen mit 0,16 Prozent moderat im Minus bei 11 971,16 Punkten. mehr