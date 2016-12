Höhere Nordsee-Fangquoten für 2017 finden geteiltes Echo: WWF: Besser keinen Kabeljau kaufen

In einer Nachtsitzung haben sich die EU-Fischereiminister auf höhere Fangquoten für die wichtigsten Fischsorten in der Nordsee verständigt. Die Fischer sind zufrieden, die Umweltschützer nicht.

Im kommenden Jahr dürfen deutsche Fischer wieder mehr Seelachs und Kabeljau fangen, aber weniger Hering. Die EU-Fischereiminister einigten sich in der Nacht zum Mittwoch in Brüssel auf neue Fangmengen für 2017 in der Nordsee und im Atlantik und erhöhten die Quoten für einige Fischarten. Der Umweltverband WWF kritisierte die Entscheidung.

Die erlaubte Seelachs-Fangmenge für die deutschen Fischer steigt im kommenden Jahr um 53 Prozent auf knapp 10 500 Tonnen. Der Bestand ist deutlich höher als zuletzt berechnet. Als „besonders erfreulich“ werteten die deutschen Fischer die positive Entwicklung des Kabeljau-Bestandes, der zu einer um 17 Prozent auf 4222 Tonnen erhöhten Fangquote führte. Beim Schellfisch gibt es hingegen deutliche Beschränkungen; die erlaubte Fangmenge ging um 45 Prozent auf 1225 Tonnen zurück. Die Quote für Nordsee-Hering sinkt dagegen leicht um sieben Prozent; mit gut 51 000 Tonnen darf er allerdings immer noch am meisten befischt werden.

Bis 2020 will die EU alle Arten nachhaltig fischen. Seit 2015 gilt zudem ein schrittweise eingeführtes Verbot, zu kleine Fische zurück ins Meer zu werfen. Erstmals gilt diese Regel im kommenden Jahr auch für den Schellfisch sowie den Kabeljau, den Wittling, den Seelachs, die Scholle und auch die Seezunge.

„Der eingeschlagene Kurs der nachhaltigen Bewirtschaftung unserer lebenden Meeresschätze zahlt sich damit schon nach wenigen Jahren aus“, erklärte Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt mit Blick auf die höheren Quoten. Die deutschen Fischer zeigten sich zufrieden mit den neuen Fangmengen. „Die deutsche Fischerei ist zufrieden mit den beschlossenen Gesamtfangmengen“, teilte der Verband der Deutschen Kutter- und Küstenfischer in Hamburg mit. Die Reduzierung der Fangquoten bei einigen Arten wie dem Nordsee-Hering und dem Schellfisch gehöre zur Normalität bei natürlich schwankenden Beständen.

Freifahrtschein

Kritik äußerte hingegen die Natur- und Umweltschutzorganisation WWF. Die EU-Minister missbrauchten das eingeführte Rückwurfverbot „als Freifahrtschein, um die Quoten zu erhöhen“. Weil nicht sichergestellt sei, dass die Fischer die Verpflichtung, den gesamten Fang an Land zu bringen, auch einhalten, gefährdeten die Mitgliedstaaten mit ihrer Entscheidung die langfristige Erholung der Bestände.

Verbrauchern rät der WWF, beim Kauf auf gesunde Bestände und umweltverträgliche Fangmethoden zu achten. Demnach können Hering und Sprotte bedenkenlos gekauft werden, bei der Scholle rät die Umweltorganisation jedoch nur zu Filets aus Stellnetzfängen. Die Kabeljaubestände stünden noch „unter starkem Druck“, daher solle dieser Fisch besser nicht gekauft werden.

Mit den nun festgesetzten Quoten folgten die Fischereiminister der Mitgliedstaaten größtenteils den Empfehlungen der EU-Kommission. Die Fangquoten werden auf Basis der wissenschaftlichen Empfehlungen des Internationalen Rates für Meeresforschung (ICES) festgelegt.