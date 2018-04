Ist Ihr Geld richtig angelegt? Sparer haben es schwer, denn die Nullzinspolitik in Europa hält an. Wer sein Erspartes vor inflationsbedingtem Werteverzehr schützen will, muss sich heute anstrengen. Die richtigen Entscheidungen zu treffen, ist oft nicht einfach. Guter Rat ist gefragt. Wie lässt sich dennoch Rendite erzielen? Die Experten vom Bundesverband deutscher Banken beantworteten gestern Leserfragen zur Geld- und Vermögensanlage – am Telefon und per Live-Chat. Ein Auszug.

Werden wir in diesem Jahr wieder höhere Zinsen bekommen?

In den USA sind die Zinsen bereits deutlich gestiegen. In Europa hält die EZB dagegen den Leitzins nach wie vor bei null Prozent. Wir rechnen aufgrund der weiterhin sehr expansiven Geldpolitik in Europa nur mit einem langsamen, allmählichen Zinsanstieg. Zinsen wie früher von vier, fünf Prozent und mehr sind auf absehbare Zeit nicht in Sicht.

Wagen Sie eine Prognose, wann die Tagesgeld-Rendite wieder in etwa die Inflationsrate ausgleichen wird?

Eine Prognose bezüglich der Tagesgeld-Zinsen bedeutet gleichzeitig eine Prognose, wann der Leitzins angehoben wird. Betrachtet man sich die Abhängigkeiten des Leitzins etwa von der Verschuldung einzelner europäischer Staaten, von Anleihenkäufe der EZB oder der Zinsmarge der Banken, so ist es schwierig, eine Tendenzaussage zu wagen. Ich hoffe, dass wir die Null-Prozent-Politik bald hinter uns lassen können, damit Sie auf Ihr Tagesgeldkonto wieder eine angenehmerere Rendite erhalten, gehe aber nicht davon aus, dass der Leitzins in den nächsten drei bis fünf Jahren deutlich erhöht wird

Soll ich die Aktie eines einzelnen Unternehmens kaufen oder besser einen Aktienfonds?

Bei einem Einzelwert müssen Sie mit größeren Schwankungen rechnen, und Sie haben ein höheres Risiko wenn es diesem Unternehmen wirtschaftlich schlecht gehen sollte. Bei einem Aktienfonds, der in vielen Aktien investiert ist, hätten Sie dagegen das Schwankungsrisiko verteilt. Wer Einzeltitel im Depot sammelt, sollte grundsätzlich breit streuen, um das Risiko zu reduzieren.

Lohnt es sich noch mit 80 Jahren in Aktien anzulegen?

Das hängt von Ihren Anlagezielen und Ihrer Risikobereitschaft ab. Für eine Aktienanlage benötigt man einen längerfristigen Zeithorizont. Und man muss Schwankungen aushalten können. Wenn Sie das anzulegende Geld in den nächsten Jahren nicht anderweitig benötigen und trotz Kursschwankungen ruhig schlafen können, kommen Aktien in Betracht, um Renditechancen zu nutzen. Denn völlig ohne Risiko ist Rendite heute nicht möglich. Halten Sie daneben aber auch eine ausreichende Liquiditätsreserve für Notfälle.

Welche Rendite kann ich mit Aktienanlagen erzielen?

Das lässt sich im Vorhinein nicht sagen. In der Vergangenheit betrug die langfristige Rendite von Aktien im Schnitt etwa sechs bis acht Prozent jährlich. Aber Anleger müssen mit starken Schwankungen rechnen. Wer langfristig durchhielt, konnte mit deutschen Aktien in den vergangenen 30 Jahren seinen Kapitaleinsatz verzwölffachen: Ende 1987 startete der Leitindex Dax mit einem Punktestand von 1000. Bis heute ist er auf über 12 000 gestiegen. Aber das ist keine Garantie für die Zukunft…

Ich möchte 30 000 Euro für maximal fünf Jahre sicher anlegen. Tagesgeld oder EuroStoxx, was meinen Sie?

Wenn Sie für maximal fünf Jahre sicher anlegen wollen, sind Aktien und damit auch der EuroStoxx nicht empfehlenswert. Für Aktien ist ein längerfristiger Anlagehorizont ratsam. Als Kompromiss zwischen Sicherheit und Rendite kommt vielleicht ein Mischfonds mit kleinem Aktienanteil in Betracht.

Wohin geht der Dax in den nächsten Monaten. Soll man Aktien weiter halten oder verkaufen?

Eine sichere Prognose ist nicht möglich. Der Dax ist gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht überteuert. Die fundamentalen wirtschaftlichen Daten sind positiv. Aber von der Politik können die Aktienkurse auch negativ beeinflusst werden, denken Sie an die Gefahr internationaler Handelskonflikte oder anderer Krisen.

Ist die Formel „100 minus Lebensalter gleich Aktienquote“ für meine Anlagen zur Altersvorsorge noch zeitgemäß? Ich bin 61 Jahre alt, noch aktiv im Beruf, verheiratet und habe zwei Kinder, die noch in Berufsausbildung bzw Studium stecken.

Diese Formel ist natürlich weiterhin eine gute Möglichkeit, die Aktienquote pauschal auf einzelne zu berechnen. Heutzutage ist es aber sinnvoll, die Aktienquote der gesamten Lebenssituation anzupassen. Sie sind 61 Jahre alt, aktiv im Beruf und haben noch zwei Kinder, für die Sie finanziell sorgen müssen. Daher sollten Sie ein geringeres Risiko und somit Aktienquote eingehen, als ein 61-jähriger Rentner der alleinstehend ist.

Ich hätte gerne Zusatzeinnahmen zur Rente. Gibt es da geeignete Fonds für mich?

Ja, es gibt zum Beispiel sogenannte Income-Fonds mit laufenden regelmäßigen Ausschüttungen. Das Fondsangebot ist so groß, dass sich ein passender für Sie finden sollte, der auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Besprechen Sie das mit Ihrem Berater.

Mein Enkel ist sieben Jahre alt. Ich möchte für ihn regelmäßig etwas sparen. Ist ein ETF auf den MSCI World gut? Und soll ich monatlich sparen oder einmalig eine Summe anlegen?

Mit einem breit gestreuten Aktienfonds wie dem von Ihnen genannten bestehen auf Sicht von zehn bis 15 Jahren gute Renditechancen. Das gilt vor allem, wenn Sie regelmäßig monatlich sparen, weil Sie dann zu unterschiedlichen Kursen Fondsanteile kaufen. Ein Sparplan hat zudem den Vorteil, dass Sie die Sparraten jederzeit verändern können. Zudem sind jederzeit Zuzahlungen möglich, zum Beispiel zum Geburtstag oder zu Weihnachten.

Ich habe eine Immobilie verkauft und überlege, den Erlös in eine nachrangige Anleihe anzulegen, weil dort die Verzinsung etwas besser ist. Was halten Sie davon?

Den höheren Zins einer nachrangigen Anleihe erkaufen Sie sich mit einem erhöhten Risiko. Das sollten Sie sorgsam abwägen. Unterschätzen Sie das Emittentenrisiko nicht.

Ich möchte 500 Euro monatlich anlegen, auf Sicht von etwa sechs Jahren. Alles in einen Fonds oder auf mehrere verteilen?

Teilen Sie auf. Sie können zum Beispiel fünf Fondssparpläne mit je 100 Euro monatlich beginnen und dabei verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Renten und Immobilien berücksichtigen. Dabei ist ein Anlagehorizont von sechs Jahren für Aktien eher die Untergrenze. Hier wäre ein längerer Anlagezeitraum anzuraten.

Was ist der Vorteil aktiv gemanagter Fonds gegenüber ETFs?

Den Vorteil aktiv gemanagter Fonds haben wir in den letzten Monaten gesehen. In schwächereren Marktzeiten, geht ein ETF parallel zu dem Index mit, was bedeutete, dass die Schwankungen nach unten nicht abgefedert werden können. Ein aktiver Fondsmanager dagegen versucht in schlechteren Zeiten eine geringere Schwankung nach unten hinzubekommen. Zusammenfassend ist zu sagen, dass aktiv gemanagte Fonds in schlechten Zeiten in der Regel eine geringere Schwankung haben und ETF in guten Zeiten oft eine bessere Performance generieren. Daher ist die Lösung eine breite Streuung Ihrer Geldanlagen.

Mein Dividendenfonds hat 2017 eine sehr schlechte Performance gehabt, obwohl Dax, EuroStoxx, etc teils zweistellige Gewinne verzeichnet haben. Raten Sie daher von weiteren Investments in solche Fonds ab?

Hier ist es entscheidend zu wissen, in welche Papiere diese Fonds investieren. Die Anlagestrategie bei Dividendenfonds ist, immer primär durch hohe Dividenden einen maximalen Ertrag zu generieren. Somit wird der Kursverlauf oft nur sekundär oder deutlich untergeordnet berücksichtigt, was zur Folge hat, dass diese Fonds nicht unbedingt parallel zum Markt laufen.

Ich habe von der Sparkasse und einer Bank eine Index-Altersvorsorge als Kapitalanlageangebot erhalten. Finden Sie das gut? Könnte jeden Monat 600 Euro sparen.

Generell ist es immer sinnvoll, etwas für seine eigene private Altersvorsorge zu tun. Hier sollte berücksichtigt werden, welche monatlichen Einnahmen Sie im Rentenalter benötigen und dass diese inflationsbereinigt kalkuliert werden. In welcher Höhe Sie dies machen, bleibt Ihnen überlassen, jedoch gilt je früher man anfängt, um so weniger muss man je Monat investieren. Eine Kapitalanlage als Index-Altersvorsorge wirkt auf den ersten Blick gut.