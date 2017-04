Weltpolitik macht Dax zu schaffen

Befürchtungen über eine mögliche Eskalation der Lage in Syrien und Nordkorea haben dem deutschen Aktienmarkt im nachösterlichen Handel Verluste eingebrockt. Gebremst wurde die Kauflaune der Anleger zudem vom Verfassungsreferendum in der Türkei und dem ungewissen Ausgang der französischen Präsidentschaftswahl am kommenden Wochenende.

Kaum bewegte hingegen die Ankündigung der britischen Premierministerin Theresa May, für den 8. Juni wegen des Brexits Neuwahlen anzusetzen.

Der Dax verlor bis zum Nachmittag 0,63 Prozent auf 12.033,02 Punkte und näherte sich zwischenzeitlich bis auf 15 Zähler der psychologisch wichtigen Marke von 12.000 Punkten. Noch vor zwei Wochen war der deutsche Leitindex bis auf 15 Punkte an sein Rekordhoch bei 12.390 Zählern aus dem April 2015 herangerückt.

Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, fiel zuletzt um 0,83 Prozent auf 24.070,82 Zähler. Zwischenzeitlich war er bei 24.354,07 Zähler auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Der Technologie-Index TecDax büßte 0,64 Prozent auf 2009,75 Punkte ein. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,84 Prozent abwärts.

Aus Branchensicht waren Stahlwerte mit am wenigsten gefragt. Sie litten unter fallenden Preisen für Eisenerz. Hinzu kam eine von Vorsicht geprägte Studie von Barclays, in der Analyst Vladimir Sergievskiy kurzfristig von deutlich nachgebenden Stahlpreisen in Europa ausgeht. So gehörten die Papiere von Thyssenkrupp und Salzgitter mit Verlusten von jeweils rund 2,3 Prozent zu den schwächsten Aktien in Dax und MDax.

Die Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank sackten knapp 2 Prozent ab und setzten ihre Kursschwäche der vergangenen Wochen fort. Vom US-Bankensektor kamen uneinheitliche Signale: Die US-Investmentbank Goldman Sachs profitierte im ersten Quartal weniger stark als erwartet vom Handel an den Finanzmärkten. Dagegen übertraf die Bank of America mit ihrem Quartalsgewinn die durchschnittliche Analystenschätzung.

Die Volkswagen-Vorzugsaktien waren mit einem Kursplus von knapp 1 Prozent Spitzenreiter im Dax. Trotz rückläufiger Verkäufe in den ersten drei Monaten rechnet VW auf seinem wichtigsten Absatzmarkt China mit einem guten Jahr.

Die Anteilsscheine von Uniper stachen mit einem Gewinn von 1,6 Prozent an der MDax-Spitze heraus. Händler verwiesen auf eine Kaufempfehlung.

Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei minus 0,04 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,05 Prozent auf 142,91 Punkte. Der richtungweisende Bund Future verlor 0,04 Prozent auf 163,57 Punkte. Der Euro notierte zuletzt bei 1,0688 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0630 (Mittwoch: 1,0605) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9407 (0,9430) Euro gekostet.

