EU-Kommission: Widerstand gegen Juncker wird größer

Seitdem die spontanen Lobgesänge verklungen sind, hagelt es zum Teil heftige Kritik. Jean-Claude Juncker, Chef der Brüsseler Kommission, und im ersten Überschwang für seine Rede „Zur Lage der Union“ am vergangenen Mittwoch hochgelobt, erlebt die schrittweise Demontage seines Entwurfs einer neuen EU.

Am Wochenende hatten die Finanzminister der Gemeinschaft und des Euro-Raums deutliche Kritik an dem Plan zur Ausweitung der Gemeinschaftswährung auf alle Mitgliedstaaten geübt. Der Chef der 19er Runde, der niederländische Kassenwart Jeroen Dijsselbloem, mahnte, der „Beitritt zum Euro hängt von der Bereitschaft der betroffenen Länder und ihrer Bürger“ ab. Es dürfe kein Verramschen der Gemeinschaftswährung geben.

Der nächste Reinfall

Am gestrigen Montag folgte dann der nächste Reinfall. Juncker hatte vor dem EU-Parlament unter anderem versprochen, man werde die europäische Industrie stärken. Und da seit Mitte vergangener Woche die einzelnen Kommissare offenbar angehalten sind, der Reihe nach ihre Initiativen der Öffentlichkeit vorzustellen, waren gestern der für Wachstum, Arbeitsplätze, Investitionen und Wettbewerb zuständige Vize-Kommissionschef Jyrki Katainen und Industriekommissarin Elzbieta Bienkowska dran.

Doch mehr als eine Liste längst vorgelegter Reformanstöße zu einer irritierend bunten Themen-Mischung von Cybersicherheit über Abfallwirtschaft bis zu sauberen Autos fiel den beiden nicht ein. Als Katainen dann noch gefragt wurde, warum sich die Kommission zum Antreiber der Digitalisierung in der Industrie mache, denn schließlich würden Roboter viele Jobs vernichten, war die Kommissions-Nummer entzaubert. Das Thema müsse man erst „noch durchdenken“, räumte der Kommissar ein. „Etikettenschwindel“ winkte die industriepolitische Expertin der Europa-SPD, Martina Werner, ab.

Kaum anders dürfte es dem Kommissionspräsidenten wohl bei dem nächsten EU-Gipfel gehen. Der findet in Tallinn eine Woche nach den Bundestagswahlen statt und soll sich mit Digitalisierung beschäftigen. Doch der estnische EU-Vorsitz fühlte sich bemüßigt, ein Abendessen ohne Tagesordnung davorzusetzen. Bei Plausch und Musik könne man über den Umbau der Union sprechen.

Stimmung gedreht

„Wir haben Sting in der Stadt und dachten, es wäre eine schöne und formlose Art, den Tag zu beenden. Daher werden wir für die Staats- und Regierungschefs und Partner anbieten, das Konzert zu besuchen“, heißt es in einem Schreiben, das der engste Berater des estnischen Premierministers Jüri Ratas schickte. Bei dem Treffen werden der bei der EU-Reform als Tempomacher geltende französische Staatspräsident Emmanuel Macron und die möglicherweise wiedergewählte Bundeskanzlerin, die eher als Bremserin gilt, an einem Tisch sitzen. Und Juncker mittendrin.

In Brüssel hat sich die Stimmung gedreht. Inzwischen lobt kaum noch jemand die Rede des Kommissionspräsidenten, sondern nur noch seine Intention, die EU wieder stark zu machen und dabei vor allem den ost- und südosteuropäischen Staaten mehr Aufmerksamkeit zu widmen, als er dies bisher getan hat. Vielleicht, so heißt es, könne er auf diesem Weg die Probleme mit Polen und Ungarn, der Slowakei und Tschechen besser lösen als wenn er sich nur auf die großen und starken Partner im Westen konzentriere.