Plattes Gummi ist Müllers Gold: Wie ein Darmstädter kaputten Fahrradschläuchen ein zweites Leben schenkt

Aus Abfall hochwertige Accessoires herstellen: Mit Upcycling verdient inzwischen so manch hessisches Unternehmen sein Geld. In loser Reihenfolge stellen wir drei Betriebe vor. Den Anfang macht die Darmstädter Manufaktur Plattgold.

Kai Müller liebt Herausforderungen. Sich mit 45 Jahren selbstständig zu machen, sei eine gewesen. Vor allem, weil er es mit einer außergewöhnlichen Geschäftsidee probierte: aus alten Fahrradschläuchen sollten Taschen, Handyhüllen, Gürtel und Geldbörsen werden. „Ich wollte zeigen, dass aus einem kaputten Schlauch wieder etwas Wertvolles werden kann“, erzählt Müller. Die Pneus, die aus Industriegummi bestehen, brauchen nämlich beinahe fünfhundert Jahre, um zu verrotten. „Sie haben mehr als nur ein Leben verdient“, bekräftigt der Hobby-Triathlet.

Zunächst sei das Fahrradschlauch-Upcycling aber nur Spaß gewesen. „Ich hatte einen Platten an meinem Mountainbike und musste den Schlauch tauschen“, erzählt Müller, „doch ich wollte ihn nicht wegwerfen.“ Stattdessen habe er fieberhaft überlegt, was er mit dem schwarzen Gummi denn noch so anstellen könne. „Ich kaufte mir also Nadel und Faden und begann, das Material zu bearbeiten“, berichtet er.

Parallel setzte sich Müller mit seinem Freund und Industriedesigner Simeon König zusammen und gemeinsam einigten sie sich darauf, dass das Upcycling von ausgedienten Fahrradschläuchen tatsächlich ein Geschäftsmodell sein könnte. „In Deutschland gibt es 73 Millionen Fahrräder und damit ausreichend Nachschub an kaputten Schläuchen“, lächelt er. Plattgold war geboren.

Im März 2015 schrieben die zwei den Business Plan, im April stellten sie die ersten Näherinnen ein und begannen mit der Produktion von Taschen, Gürteln und Handyhüllen auf Lager. Und im Juli zogen die beiden los, um ihre Unikate ausgewählten Läden – Fahrradhändlern, Textilunternehmen und Geschenkboutiquen – anzubieten. Mittlerweile können seine Produkte außer im Online-Shop in mehr als

100 Läden gekauft werden.

Ab in die Waschmaschine

Die alten Gummischläuche, die Müller in seiner Manufaktur in der Otto-Röhm-Straße 82 verarbeitet, stammen von Fahrradhändlern aus ganz Deutschland. Sogar die Deutsche Bahn mit ihrer Call-a-Bike-Initiative beteiligt sich. Müller hat längst einen Retourenservice eingerichtet, damit der Gummiabfall klimaneutral an ihn versendet werden kann. Er zahlt dabei lediglich das Porto.

Wenn die kaputten Fahrradschläuche – pro Kiste sind es zwischen 80 und 120 Stück – bei Plattgold ankommen, werden sie von Müller und seinen Mitarbeitern zunächst nach Dicke sortiert: Die schmalen Schläuche eines Rennrads hier, die breiten Schläuche eines Mountainbikes dort. Anschließend werden die Ventile herausgeschnitten, bevor die Schläuche in der Waschmaschine landen. Erst wenn das Gummi sauber ist, erfolgt der Zuschnitt und die Konfektionierung. Übrigens: Alle Schablonen und Maschinen, die bei der Produktion zum Einsatz kommen, hat Müller selbst entwickelt und gebaut.

Insgesamt hat der 47-Jährige für sein Start-Up 50 000 Euro in die Hand genommen, inzwischen trägt es sich selbst. Über 100 Produktvarianten gibt es, Extrawünsche anspruchsvoller Kunden noch nicht inbegriffen. „Bei den Taschen gibt es inzwischen auch eine vegane Variante. Statt Filz verwenden wir nun Kork“, erklärt er. Zu seinen Kunden zählen das Pharma- und Chemieunternehmen Merck ebenso wie die Bio-Supermarktkette Alnatura.

Neues Standbein

Müller sucht weiter nach neuen Herausforderungen. „Ich bin neugierig, Neues zu entdecken“, sagt er. Momentan entdeckt er für Plattgold das Business-to-Business-Geschäft, will sich damit ein zweites Standbein aufbauen. „Selbst die beste Idee ist irgendwann ausgelebt“, begründet der ehemalige Marketingchef und Geschäftsführer eines Catering-Unternehmens diesen Schritt. Ihm schwebt vor, die Nachhaltigkeitsstrategien großer Unternehmen aktiv mitzugestalten. Alte Berufskleidung beispielsweise eigne sich prima, um aus ihr Mäppchen herzustellen. „Die könnten die Firmen dann ihren Kunden beispielsweise bei Tagen der offenen Tür oder zu Weihnachten schenken“, schlägt Müller vor.

Außerdem denkt der zweifache Familienvater darüber nach, neue Materialien in seiner Manufaktur zu verwerten. Ideen hat er viele. Mit VW ist er in Gesprächen über die Weiterverwertung übrig gebliebener Lederwaren. Auch in der Papierindustrie gibt es Upcycling-Potenzial. Die für den Verarbeitungsprozess benötigte Stärke wird in metergroßen Säcken geliefert, die aus dem Kunststoff Polypropylen gefertigt sind. Müller hat erste Prototypen von Shoppern, Taschen und Rucksäcke. „Das Material macht einfach neugierig“, sagt er.

Ob er sich als Weltverbesserer sieht? „Nein, überhaupt nicht“, sagt Müller, „aber wir tragen dazu bei, das Thema Nachhaltigkeit stärker ins Bewusstsein der Menschen zu bringen.“ Auch er lebe bewusster. Habe früher Joghurt beispielsweise aus Plastikbechern gegessen, so wähle er heute Joghurt aus dem Glas. „Mit Nachhaltigkeit missionieren zu gehen, davon halte ich nichts. Das Extreme hemmt immer. Außerdem bin ich davon überzeugt, dass auch kleine Schritte Großes bewirken können.“