Themenschwerpunkt „The Arts+“ auf der Buchmesse: Wie wird Kunst und Kultur zum digitalen Geschäftsmodell?

Die Kamera holt den Besucher mitten ins Museum, auf seinem Rundgang kann er online einzelne Gemälde im Detail betrachten oder auch Saurier in ihrer Lebensumwelt beobachten – auf Großleinwand oder per Virtual-Reality-Brille. Und zwar am Stand von Google Arts & Culture auf der Frankfurter Buchmesse; auf der Plattform machen bereits 1200 Museen oder Archive ihre Sammlungen zugänglich. Moment mal – Google auf der Buchmesse? Was einst wie zwei getrennte Welten erschien, ist im neuen Messe-Themenschwerpunkt „The Arts+“ Realität geworden. Diese befasst sich mit kulturellen Inhalten, auf Neudeutsch „Content“, aller Art.

Vertreten sind in Halle 4.1 auch Aussteller wie Kodak, der Deutsche Fachverband für Virtual Reality oder das Van Gogh Museum Amsterdam. Jan Kottmann von Google spricht von einem „schlüssigen Konzept“, er fühle sich wohl in dieser Umgebung. Der Stand solle sich sowohl an Fachbesucher als mögliche Partner wenden wie auch die Reichweite der Partner unter Endnutzern vergrößern: „Die Digitalisierung der Kunst bedeutet eine andere Art der Vermittlung.“

„Bücher sind nur eine Art, Content ,einzubinden‘. Er kann auch zum Film oder Spiel werden, zum Online-Katalog oder zu Daten im Internet“, sagt Holger Volland von der Geschäftsleitung der Frankfurter Buchmesse. Diese veranstaltet „The Arts+“ gemeinsam mit der Inhaberin des Nicolai-Verlags und früheren MTV-Chefin Christiane zu Salm. Im Fall von Museen beispielsweise schaffe erst die Digitalisierung überhaupt einen Content, der zum lizenzierbaren Produkt werden könne, so Volland.

Ableger im Ausland?

„Wir binden Kultur, Kreativ-Geschäfte und neue Technologien zusammen“, sagt zu Salm. „Es ist die richtige Zeit für einen Marktplatz dieser Art.“ Doch droht mit Content aller Art einer Messe nicht das Abdriften in die Beliebigkeit – schließlich haben sie sich von Gemischtwarenläden der Frühjahrs- und Herbstmessen aus gutem Grund hin zu Spezialveranstaltungen entwickelt? Es gehe ja nur um kulturelle Inhalte, nicht Content aller Art wie etwa Gebrauchsanweisungen, kontert Volland.

Nein, meint auch zu Salm: Gerade an den Schnittstellen von alter und neuer Welt entstehe Neues – und es sei Aufgabe der Messe, das sichtbar zu machen. Und auch auf Probleme hinzuweisen, etwa dass das Urheberrecht auf dem Spiel stehe: Es gibt immer mehr Produkte, von denen keiner weiß, wem sie gehören.“

„Das heutige Copyright braucht ein Update“, fordert auch US-Autor Jeff Jarvis („Was würde Google tun?“) auf der Konferenz, die den Start von „The Arts+“ begleitet. Durch das Internet könne heute jedermann schöpferisch tätig werden, ohne durch „das System, Hollywood oder die Verlage“ gehen zu müssen, so Jarvis.

Und warum gilt die Neuausrichtung nur im Kunst-Bereich und nicht für die gesamte Messe? „Die Frage habe ich auch gestellt“, gibt zu Salm zu: „Ich sehe mich als Türöffner in neue Welten.“ Laut Volland muss die Buchmesse den Spagat schaffen zwischen sehr traditionellen Verlagen und neuen Playern; er spricht von einem „Testballon“.

„The Arts+“ soll nach Aussage zu Salms nächstes Jahr auf jeden Fall erneut stattfinden, möglichst auf größerer Fläche. Die Mit-Veranstalterin kann sich Ableger im Ausland (etwa in China, den Vereinigten Arabischen Emiraten oder den USA) vorstellen. Und sie will neben dem Taschen-Verlag – der nach jahrelanger Abwesenheit zurück auf der Buchmesse ist und David Hockneys Riesenwerk „A Bigger Book“ (Preis bis 4000 Euro) vorstellt – weitere Kunstbuch-Verlage „in die neue Welt“ holen. Und auch zum Mainzer Gutenberg-Museum hat sie Kontakt aufgenommen. Erstes Ergebnis: Das Museum führt dieses Jahr nicht nur, wie immer, mit einer historischen Druckerpresse die traditionelle „schwarze Kunst“ vor, sondern stellt auch Johannes-Gutenberg-Statuetten in lila Plastik mit einem 3 D-Drucker her.