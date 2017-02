Neuer Billigflieger: Wizz Air fliegt von Frankfurt nach Sofia und Budapest – Vueling gibt auf

Fraport-Chef Stefan Schulte hat den Billigfliegern den roten Teppich ausgerollt – und die nehmen die Einladung offenbar gerne an: Nachdem im November mit Ryanair schon Europas größter Billigflieger angekündigt hatte, in diesem Jahr Frankfurt ansteuern zu wollen, folgt nun Wizz Air: Die ungarische Airline bestätigte gestern in Frankfurt, dass sie zum kommenden Frühjahr die Main-Metropole in ihr Programm aufnehmen wird. Demnach wird sie ab dem 22. Mai eine tägliche Verbindung nach Sofia anbieten; ab dem 15. Dezember geht es darüber hinaus einmal täglich nach Budapest. Damit tritt Wizz Air in direkte Konkurrenz zum Frankfurter Platzhirsch Lufthansa, der die Hauptstädte von Bulgarien und Ungarn schon lange im Programm hat.

Wizz-Manager George Michalopoulos gab gestern in Frankfurt unumwunden zu, dass die hohen Neukunden-Rabatte auf Flughafen-Entgelte, die Fraport in diesem Jahr eingeführt hat „definitiv ein wichtiger Grund für unser Engagement in Frankfurt sind“. Die neue Entgelt-Verordnung sieht ab einem jährlichen Passagierwachstum von drei Prozent einen Rabatt von zwei Euro pro Passagier vor. Das Ende der Fahnenstange ist erreicht, sobald der Passagier-Anstieg die 20-Prozent-Marke knackt: Dann sparen die Airlines sogar 14 Euro pro Passagier.

Mit diesen Rabatten will Fraport vor allem Billigflieger nach Frankfurt locken, denn zum einen kann der hiesige Flughafen seine Wachstumspläne nicht mehr ausschließlich mit den etablierten Netz-Airlines realisieren – die haben ihr Angebot angesichts dürftiger Margen ausgedünnt und wachsen kaum noch. Zum anderen bekommen die Frankfurter die steigende Nachfrage nach Billigtickets schmerzhaft zu spüren. „Wir hatten in unserem Einzugsbereich bis hoch nach Köln, aber auch bis runter nach Stuttgart im letzten und vorletzten Jahr Passagierrückgänge, die zum Teil deutlich über zwanzig Prozent lagen. Darauf müssen wir reagieren“, erklärte Schulte kürzlich. Er will den Anteil der Billigflieger in Frankfurt von vier auf zehn Prozent erhöhen.

Die aggressiv expandierenden Billigfluggesellschaften wiederum müssen zusehen, wie sie die vielen neuen Flieger füllen, die sie bestellt haben. Ryanair will seine Flotte von derzeit gut 300 Maschinen bis 2024 auf mehr als 500 ausweiten. Wizz Air zählt derzeit 74 Flieger und hat weitere 140 geordert. Dabei leidet die Branche jetzt schon unter Überkapazitäten und entsprechendem Preisverfall. Zum Opfer gefallen ist diesem Preisdruck auch eine der beiden Billig-Airlines, die bislang in Frankfurt gestartet und gelandet sind: die spanische Vueling, die seit dem Sommerflugplan 2013 Flüge zwischen Frankfurt und Barcelona anbietet. Die Tochter der britischen IAG hat angekündigt, die Verbindung am 6. März einzustellen.

Wenn die Lufthansa, wie angekündigt, zum Sommer 2018 die Billigtochter Eurowings zu ihrem größten deutschen Drehkreuz schickt, wird der Wettbewerb in Frankfurt an Härte deutlich zunehmen. Die möglichen Auswirkungen zeigt die derzeitige Entwicklung am Flughafen München, dem zweiten deutschen Drehkreuz der Lufthansa. Dort haben sich zuletzt die Billigfluggesellschaften Easyjet und Transavia breitgemacht. Um ihnen Einhalt zu gebieten, wird Eurowings zum März vier Maschinen in München stationieren, die 32 Ziele ansteuern werden. Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: Am Montag kündigte Transavia an, sich zum kommenden Winter weitestgehend aus München zurückzuziehen. Die Billigtochter von AirFrance/KLM war vor noch nicht einmal einem Jahr mit vier Maschinen in München eingezogen. Nun will sie die Basis aufgeben und München nur noch von Amsterdam und Eindhoven aus anfliegen.