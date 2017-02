Billigflieger kommt nach Rhein-Main: Wizz Air landet in Frankfurt

Für die Lufthansa gibt es künftig noch mehr Konkurrenz am Heimatflughafen Frankfurt. Die ungarische Billigfluglinie Wizz Air plant offenbar im Sommer die ersten Flüge von und nach Frankfurt. Für heute haben Wizz Air und der Flughafenbetreiber Fraport zu einer gemeinsamen Pressekonferenz ins Frankfurter Airport Center geladen. Thema: „Wizz Air, die größte Low-Cost-Fluggesellschaft in Zentral- und Osteuropa, möchte Sie aus aktuellem Anlass über eine Erweiterung ihres Streckennetzes informieren“.

Nach inoffiziellen Information wollen die Ungarn im Sommer mit einer ersten Verbindung in die bulgarische Hauptstadt Sofia von Frankfurt aus starten. Zwei Maschinen der Airline, die durch ein grelles Pink ins Auge stechen, könnten in Rhein-Main stationiert werden. Bisher fliegt Wizz Air lediglich neun kleinere deutsche Flughäfen, wie etwa den Hahn im Hunsrück, an.

Junge Flotte, starkes Wachstum Die ungarische Fluggesellschaft wurde 2003 von dem heutigen Geschäftsführer Jozsef Varadi mitgegründet. Der erste Flug startete am 19. Mai 2004 in Kattowitz. clearing

Dass es Fraport offenbar gelungen ist, kurz nach Ryanair einen weiteren namhaften Billigflieger für den Flughafen Frankfurt zu gewinnen, dürfte Fraport-Chef Stefan Schulte freuen. Denn damit kommt er seinem zuletzt definierten Ziel näher, den Anteil der Fluggesellschaften aus dem sogenannten Low-Cost-Segment von vier auf zehn Prozent zu steigern. Bis zu Schultes Strategieschwenk im Frühjahr 2016, sich stärker den expandierenden Billigfliegern zu öffnen, galt Frankfurt als eine der letzten Bastionen der Linienflieger.

Für die Lufthansa als Platzhirsch verschärft sich der Wettbewerb damit weiter. Deren Manager wettern zwar über die Rabatte, die Fraport den Neulingen einräumt, planen aber, im Sommer 2018 die eigene Billig-Tochtergesellschaft Eurowings zu gleichen Bedingungen an den Start zu bringen.

Starkes Wachstum

Nach Berechnungen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) zählt die größte ungarische Airline zu den Anbietern, welche die Zahl ihrer Starts und Landungen in Deutschland im laufenden Jahr am stärksten ausweiten will. Für den Sommermonat Juli hat DLR ein Passagierplus von über 28 Prozent bei Wizz Air hochgerechnet.

Gegründet wurde Wizz Air im Jahr 2003 von sechs Luftfahrtexperten, darunter der heutige Geschäftsführer Jozsef Varadi, einst Chef der ungarischen Fluglinie Malev. Nach der Malev-Pleite ist Wizz Air inzwischen zu Ungarns Nummer eins aufgestiegen. Sie hat ihren Sitz in Budapest und betreibt derzeit 70 Flugzeuge. 140 weitere Maschinen sind bereits bestellt.

Beispiel: Hahn-Budapest

Vom Hunsrück-Flughafen Hahn bietet Wizz Air aktuell rund zehn Reiseziele an. Ein Städtetrip nach Budapest im Februar kostet in der Schnäppchen-Version „Einfach Reisen“ nur mit kleinem Handgepäck zwischen 39,99 und 79,99 Euro. Dienstags und samstags starten die Flieger um 16.55 Uhr in die ungarische Metropole. Wer etwa am Samstag, 4. März, fliegen möchte, kann billigst zu 39,99 Euro reisen. Das Mitführen einer Sportausrüstung (30 Euro) oder das Einchecken am Flughafen (10 Euro) kostet extra. Mit einem zusätzlichen Gepäckstück und kostenloser Sitzplatzauswahl verteuert sich der Flug im Tarif „Packen&Sparen“ auf 64,99 Euro. Im Tarif „alles drin&voll flexibel“ darf das Gepäckstück statt 23 sogar 32 Kilogramm schwer sein. Zudem besteht die Möglichkeit zum kostenlosen Umbuchen. Der Preis in dieser Kategorie: 82,49 Euro.