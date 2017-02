Dachdecker fordern praktikablere Entsorgung: Wohin mit dem alten Styropor?

Der Kronberger Dachdeckermeister Manfred Feger ist wütend. „Das, was da in staatlichen Büros verbrochen wurde, hat mit der Praxis nichts zu tun.“ Feger spielt auf den Erlass des Hessischen Umweltministeriums an. Danach können pro Tonne gemischter Baustellenabfall 0,5 Kubikmeter mit HBCD-belastetes Polystyrol enthalten sein. Das ist ein voluminöser Kunststoff, der als Dämmstoff in der Bauwirtschaft eingesetzt wird. „Das ist nicht praktikabel“, klagt Feger. Denn wo dieser Dämmstoff abgerissen werde, falle kaum sonstiger Bauabfall zum Mischen an.

Anfang des Übels war eine Änderung der sogenannten „Persistent Organic Pollutants“(POP)-Verordnung, die im September vergangenen Jahres in Kraft getreten ist. Sie besagte, dass mit HBCD-belastete Dämmstoffe als „gefährlicher Abfall“ einzustufen und aus dem Wirtschaftskreislauf auszuschleusen sind. Das bedeutete in der Praxis, dass solche Dämmabfälle nicht mehr auf allgemeinen Bauschuttdeponien deponiert werden und in Müllverbrennungsanlagen (MVA) nur dann verbrannt werden durften, wenn diese eine Genehmigung dazu hatten.

Im Oktober 2016 waren das jedoch nur die MVA in Kassel und das Müllheizkraftwerk in Frankfurt, das auf Wunsch des hessischen Umweltministeriums die Genehmigung beantragt hatte, um einen Entsorgungsnotstand zu vermeiden.

Goldgräberstimmung

Es kam bis Dezember hessen-, ja bundesweit zu massiven Entsorgungsengpässen. Der Grund: Entsorger und Deponien nahmen die Dämmstoffe nicht mehr an und MVAs außerhalb Hessens waren komplett ausgelastet. Für das Bauhandwerk eine Katastrophe, wie sich Feger entsinnt: „Die Dämmstoffe sind so voluminös, dass sie von den wenigsten Betrieben zwischengelagert werden konnten.“ Es habe sogar Baustopps gegeben.

Abgesehen davon seien die Preise in astronomische Höhen gestiegen. Manfred Feger spricht von einer „Goldgräberstimmung unter den Entsorgern“. Habe er die Dämmstoffe ehemals als Baustellenabfall für 170 bis 220 Euro pro Tonne entsorgen können, so seien diese nach der Änderung der POP-Verordnung förmlich explodiert. „Es gab Fälle, wo Entsorger pro Tonne 6800 Euro und mehr verlangt haben“, erinnert er sich.

Gefährlicher Flammschutz Polystyrol – im Volksmund unter dem Markennamen Styropor bekannt – ist ein aufgeschäumter, weißer Kunststoff, der unter anderem als Dämmstoff in der Bauwirtschaft zum Einsatz kommt.

So habe sich die Entsorgung für den Dämmstoffabriss eines Flachdachs um bis zu 20 000 Euro verteuert. Kosten, die Feger nicht kalkuliert hatte und nicht auf den Kunden umlegen konnte. „Inzwischen machen wir für die Entsorgung getrennte Angebote mit dem Hinweis, dass sich die Preise kurzfristig ändern können. Das bedeutet auch für unsere Kunden eine große Unsicherheit“, weiß Feger.

Das Hessische Umweltministerium reagierte noch im Dezember und setzte die Änderungen der POP-Verordnung bezüglich belasteter Dämmstoffe für ein Jahr außer Kraft. Und erließ stattdessen die komplizierte Mischregelung, die Feger kritisiert. „Dieser Kompromiss setzt tausende kleine und mittelständische Bau-, Abbruch- und Dachdeckerbetriebe einer Hängepartie aus“, sagt Rainer von Borstel vom Verband baugewerblicher Unternehmen Hessen.

Ofenstörung

Vor allem in Nordhessen – rund um den Raum Kassel – hat der Erlass bisher wenig gebracht und die Entsorgung der belasteten Dämmstoffe ist immer noch ein Problem. „Es gibt Entsorger, die sich weigern die Dämmstoffe anzunehmen, obwohl sie aktuell nicht als gefährlicher Abfall eingestuft sind“, berichtet Norbert Hain, Geschäftsführer des Landesinnungsverbands des Dachdeckerhandwerks Hessen. Werner Eicke-Hennig, Ex-Leiter der Energiesparaktion des Hessischen Wirtschaftsministeriums hat dafür zwei Erklärungen: MVAs fürchteten einerseits um ihr Image, andererseits wollten sie Ofenstörungen vermeiden, die durch den hohen Heizwert der Dämmstoffe verursacht werden können.

„HBCD-haltiger Abfall hat viel Volumen, wenig Gewicht und einen hohen Heizwert“, erklärt Stefan Röttele, FES-Sprecher in Frankfurt. Die Dämmstoffe als Monochargen zu verbrennen, sei für das MHKW Frankfurt weder technisch noch wirtschaftlich sinnvoll. „Es würde die Anlage beschädigen, Styropor kompakt als Monocharge zu verbrennen.“ Das MHKW ist nämlich nur für einen Heizwert von 14 000 Kilojoule pro Kilogramm konzipiert. Styropor könne also erst nach vorheriger Mischung im Müllbunker verbrannt werden.

Keine Lösung in Sicht

Für einige Mitgliedsbetriebe des Landesinnungsverbands sei die Situationen inzwischen existenzbedrohend. „Sie müssen Aufträge ablehnen, weil sie nicht wissen, wo sie die Dämmstoffabrisse loswerden“, berichtet Hain. Dass die Entsorgung von HBCD-belasteten Dämmstoffen vor allem in Nordhessen hinkt, davon will man im Hessischen Umweltministerium nichts wissen. „Die Situation hat sich entspannt“, heißt es auf Anfrage unserer Zeitung. Für Manfred Feger ein schlechter Scherz: „Die suchen nicht nach einer Lösung.“ Er hofft trotzdem, dass bald eine praktikablere Lösung für die Entsorgung kommt. Eicke-Hennig geht davon aus, dass der Erlass „sang- und klanglos um ein weiteres Jahr verlängert“ wird. „Die wollen keinen Ärger“, ist er überzeugt.

Auch die FES ist für die Weiterführung der Ausnahmeregelung. „Bei neueren Dämmstoffen werden andere Flammschutzmittel eingesetzt, so dass sich das Problem mit der Entsorgung HBCD-haltiger Dämmstoffe mittelfristig selbst erledigen wird“, prophezeit Röttele.