Yellens Zinsaussagen treiben Dax weiter hoch

Beruhigende Aussagen von US-Notenbankchefin Janet Yellen zur Zinspolitik haben den Dax nach oben getrieben. Der Leitindex, der im frühen Handel die Hürde von 12 500 Punkten mehrfach testete, legte bis zum Nachmittag kräftig um 1,12 Prozent auf 12 576,67 Zähler zu.

Yellen, die dem US-Kongress später am Tage den Halbjahresbericht der Fed vorstellen wird, hält weitere schrittweise Leitzinsanhebungen in den kommenden Jahren für angemessen. Zudem bekräftigte sie, dass die Notenbank dieses Jahr mit dem Abbau ihrer billionenschweren Bilanz beginnen werde. All das war erwartet worden - die Anleger zeigten sich beruhigt.

Der MDax, in dem die mittelgroßen Unternehmen versammelt sind, gewann 0,67 Prozent auf 24 871,20 Zähler. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,97 Prozent auf 2258,37 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte zugleich um 1,06 Prozent vor.

Der Handelskonzern Metro vollzog an diesem Morgen mit Einträgen ins Handelsregister durch das Amtsgericht Düsseldorf seine Aufspaltung in einen Lebensmittelhändler namens Metro und einen Elektronikanbieter namens Ceconomy. Bereits am Donnerstag sollen die Aktien der beiden neuen, selbstständigen Unternehmen in Frankfurt und Luxemburg an die Börse gehen. Dann wird der MDax kurzzeitig 51 Mitglieder haben. Die Aktie gewann 1,87 Prozent und zählte damit zu den Favoriten.

Der Eurokurs stieg nach den Aussagen von Fed-Chefin Yellen auf 1,1472 US-Dollar, nachdem er schon am Vorabend kräftig zugelegt hatte. Am Dienstagnachmittag hatte die Europäische Zentralbank den Referenzkurs auf 1,1405 (Montag: 1,1387) Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,37 Prozent am Vortag auf 0,35 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,12 Prozent auf 140,33 Punkte. Der Bund Future legte um 0,24 Prozent auf 161,26 Punkte zu.

