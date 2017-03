Projekt Junge Zeitung: YouTube-Star Bibi: Das Mädchen für alle

Jeden Donnerstag und Sonntag heißt es für viele junge Mädchen und auch Jungs wieder: „Hallihallo meine Lieben!“ Dann erscheinen auf dem YouTube-Kanal „Bibis Beauty Palace“ neue Videos, gefüllt mit Kosmetik-Tipps, Comedy und Home-Videos. Was ursprünglich mit einem Video zu einem Frisuren-Tutorial begann, lockt mittlerweile Millionen von Zuschauern vor die Bildschirme ihrer Smartphones und Laptops. YouTuber sind dabei, die ursprünglichen Kinder- und Jugendhelden abzulösen.

Und Bibi ist besonders hip. Nach dem „Youth Insight Panel“ der Zeitschrift „Bravo“ ist sie bei den 12- bis 19-Jährigen die beliebteste Deutsche. Weltweit rangiert Bibi da auf dem zweiten Platz der Umfrage – direkt hinter Schauspielerin und Sängerin Selena Gomez. Bibis Star-Status dokumentieren ihre Zahlen: 4,3 Millionen Follower hat sie auf YouTube, ihre Videos werden bis zu zwölf Millionen Mal angesehen. Färbt sie ihre Haare blau, wird es zum Trend. Postet sie ein Foto von sich, fragen Fans, woher sie ihre Kleidung oder ihr Make-Up hat. Sie vertrauen ihr, was ihr wiederum einen großen Einfluss verschafft. Und dieser macht sie für Unternehmen sehr interessant.

In der heutigen Zeit, in der die traditionellen Medien wie Zeitung, Radio und Fernsehen immer stärker in Konkurrenz mit sozialen Medien stehen, müssen sich Werbetreibende auf diese Kanäle fokussieren, um vor allem die jüngeren Zielgruppen zu erreichen. Auf diesen Gedanken aufbauend, revolutioniert sich die Werbebranche momentan. Das sogenannte „Influencer Marketing“ befasst sich damit, Produkte über solche einflussreichen Personen an die Zielgruppe zu bringen. Neben den klassischen Werbeagenturen gibt es mittlerweile Unternehmen, die sich nur darauf fokussieren, für werbende Unternehmen den passenden „Influencer“ zu finden.

Beautybranche begeistert

Die Rechnung der Markenartikler scheint aufzugehen. Eine Zusammenarbeit mit den Meinungsmachern der digitalen Welt gehört selbstverständlich zum Kommunikationsmix. Henkel Beauty Care beispielsweise kooperiert bereits seit längerem mit Social-Media-Influencern. „In der Beauty- und Lifestyle-Kategorie haben Influencer eine wichtige Rolle übernommen. Gerade bei der jüngeren weiblichen Zielgruppe erzielen sie sehr hohe Reichweiten und zugleich hohe Glaubwürdigkeit“, sagt Dr. Nils Daecke, Vizepräsident der Sparte „Digital Marketing International“ bei Henkel. Das Unternehmen lässt Haarstyling-Produkte oder Colorationen von den Bloggern in deren Tutorial-Videos verwenden und kooperiert bei Digital-Kampagnen mit ihnen.

Auf eine enge Zusammenarbeit mit Bloggern setzt auch Wettbewerber L’Oréal. „Influencer spielen in unserer Kommunikation mit den Verbrauchern eine große Rolle, um unsere Botschaften glaubwürdig zu kommunizieren“, bestätigt Dana Duch, Digital Director L’Oréal Paris. Der Konzern arbeite daher mit einer Gruppe von Influencern zusammen und informiere sie regelmäßig über Produktneuheiten. Und Beiersdorf hat seine globale Kampagne „like a girl“ für die Marke Always verlängert mittels einer Kooperation mit der YouTuberin Bibi auf lokaler Ebene.

Bibi passt aber auch gut zu Reiseveranstaltern, die mit sozialen Medien wieder jüngere Zielgruppen in die Reisebüros locken möchten. So arbeitet Thomas Cook seit 2014 mit der Schminktipp-Spezialistin zusammen. In der Beschreibung zu ihrem Video, das sie mit ihrem Freund Julian im Maledivenurlaub zeigt, dankt sie NeckermannReisen, Thomas Cook und Condor für die „tolle Zusammenarbeit“ und verweist danach noch darauf, dass die gezeigten Hotels auch bei Thomas Cook zu buchen sind. Bei einigen Schmink-Videos sind Links zu den benutzten Produkten angegeben, die jeweils als sogenannte Affiliate Links gekennzeichnet sind. Wird das Produkt hierüber erworben, erhält sie eine Provision.

Von Bianca Heinicke könnten viele Onlinehändler noch lernen. Wohl kaum ein Unternehmen hätte sich getraut, Pflegeprodukte mit den verrückten Duftrichtungen „Donut mit Erdbeerzuckerguss“ oder „Mandarine mit süßer Vanilleeiscreme“ anzubieten. Doch Bibi kennt ihre Zielgruppe. Schließlich kommentieren ihre Millionen Fans bei Facebook und YouTube alles, was sie tut. So trifft sie den Nerv ihrer Kundinnen und vertreibt ihre Produkte erfolgreich über eine Exklusiv-Partnerschaft mit der Drogeriekette dm.

Lukratives Geschäft

Hat sich ein YouTuber sehr gut etabliert, kann er von seiner Tätigkeit durchaus leben. Dies trifft aber nur auf wenige zu. Genaue Zahlen geben weder sie, noch YouTube selbst heraus. Einen Maßstab setzt aber unter anderem der Tausenderkontaktpreis (TKP), der festlegt, was tausend Kontakte mit der Werbung, in diesem Fall also tausend Aufrufe eines Videos kosten. Der TKP bewegt sich Schätzungen nach in dieser Branche meist im einstelligen Euro-Bereich. Das mag auf den ersten Blick nicht nach viel klingen, rechnet man dies aber auf mehrere Millionen Aufrufe pro Video hoch, können sich die Einnahmen schnell im fünfstelligen Bereich bewegen. Hinzu kommen neben den Produktplatzierungen die Werbevideos und -banner vor und während der Videos, für die der YouTuber zusätzlich entlohnt wird. Da hinter vielen von ihnen mittlerweile Agenturen stehen, wird ein Teil des Einkommens an diese gezahlt. Für Bibi und ihre Kolleginnen und Kollegen ist das Filmen, Schneiden und Hochladen also nicht mehr nur ein Hobby, sondern auch ein lukratives Geschäft. Doch was ist es, was ihnen diesen wertvollen Einfluss verschafft?

Obwohl oder gerade weil sie mit den klassischen Idolen aus den Reihen der deutschen und internationalen A-Prominenz wenig gemeinsam haben, erfreuen sie sich immer größerer Beliebtheit. Sie grenzen sich nicht durch ein einzigartiges Talent, eine herausragende Leistung oder ein auffälliges Äußeres ab. Vielmehr verkörpern sie den durchschnittlichen Jugendlichen, ohne Starallüren, ohne Perfektionismus. Schimpfwörter sind keineswegs tabu.

„Geteilte Erlebnisse sind der neue Differenzierungsfaktor für Konsumenten“, unterstreicht Alexandra Stein, von der Marktforschungsgellschaft GfK. Positive, einprägsame Markenerlebnisse und authentische Erfahrungsberichte machten den Unterschied. Die Blogger und YouTube-Stars bedienen die „steigende Bedeutung von Emotionen im Marketing“, so die Marktforscherin. „YouTuber sind die neuen Stars von nebenan. Sie bedienen den Wunsch nach Authentizität und Erlebnis-Orientierung, und sie vermitteln echte Markenerlebnisse.“

Vermeintliche Elite

Bibi filmt sich dabei, wie sie mit ihrem Freund Julian herumblödelt, beim Einkaufen oder auch ungeschminkt und völlig übermüdet in einer Abflughalle. Sie ist Teil einer neuen Elite, die sich dadurch auszeichnet, dass sie eigentlich keine ist. Wenn sie in einem viertelstündigen Video ihre Schminksammlung vorstellt, sind es überwiegend günstige Drogerieprodukte, die sie in die Kamera hält. Einige sind schon gar nicht mehr erhältlich. Im Gegensatz zu unerreichbaren Idolen der High Society erzeugt sie so Nähe und wirkt authentisch in dem, was sie tut. Das verschafft ihr Vertrauen und somit Einfluss. Der Beweis dafür zeigt sich, wenn die vermeintlich gute Freundin gesponserte Produkte präsentiert. Die Neckermann-Filialen beispielsweise wurden von Teenagern überrannt, nachdem Bibi dafür geworben hatte. In den Videos ohne Werbung punktet sie genug, um solche mit Werbung erfolgreich zu zeigen. Die Fans wollen so sein, wie ihre Stars, weil sie das Gefühl haben, dies erreichen zu können. Und während Eltern und Prominente aus anderen Genres besorgt sind, wenn dann doch einmal eine teure Uhr vor der Linse landet, erfreuen sich die YouTuber an ihrem neuen Ruf als Helden.