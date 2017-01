ZEW-Konjunkturerwartungen steigen

Trends der Internationalen Möbelmesse Plüsch und Purismus im Wohnzimmer

Köln. Auf der Internationalen Möbelmesse IMM Cologne in Köln gibt es für jeden etwas: Sofas in allen Formen, kleine Tische und lange Tafeln. Grünes wird gehypt und Blau bleibt beliebt. Wo alles irgendwie möglich ist, fragt man sich: Was sind die großen Trends? mehr