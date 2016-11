Zahl der Firmenpleiten auf niedrigstem Stand seit 1999

Im Gespräch mit Aktienexperten Oliver Roth Aktie von Borussia Dortmund im Check: Zocker-Image ist passé

Frankfurt. Sportlich steckt Borussia Dortmund in einer Umbruchphase. Doch die Anleger haben der BVB-Aktie zuletzt großes Vertrauen entgegengebracht. Das Wertpapier hat seit Bundesligastart fast ein Viertel an Wert gewonnen. Was steckt dahinter? Dazu haben wir mit dem Frankfurter ... mehr