Mobilität: „Zügig“ mehr Rechte für Bahnkunden

Eigentlich ist der ICE International mit der Zugnummer 18 eine feine Sache. Er verlässt Frankfurt/Main Hbf am frühen Morgen um halb sieben, knapp zwei Stunden später hat der Reisende nach Belgien in Aachen Anschluss an einen Regionalzug nach Lüttich – wenn nichts dazwischenkommt. Und wenn doch? Bisher blieben die Reisenden, die grenzüberschreitende Züge innerhalb der EU benutzten, von den Fahrgastrechten ausgeschlossen. Das hieß auch: Erstattungen bei Verspätungen von mehr als einer Stunde waren mehr oder minder Sache der Bahngesellschaft. Das soll nun anders werden. Auf dem Tisch liegt ein Vorschlag der Europäischen Kommission, mit der grenzüberschreitende Verbindungen auch im Nah- und Regionalverkehr nicht länger von den Rechten für Passagiere ausgenommen werden dürfen. Wer mit einem Handicap unterwegs ist und beispielsweise Hilfe beim Ein- oder Umsteigen braucht und dies vorher angemeldet hat, bekäme sogar eine „volle Entschädigung“, sollte an einer Station keine Assistenz bereitstehen.

Die Reform, die für alle europäischen Bahngesellschaften gilt (also auch private Zugbetreiber), geht aber noch weiter. Auf den Fahrscheinen soll künftig aufgedruckt werden, dass alle Fahrgastrechte gelten. Beschwerden müssen innerhalb von wenigen Wochen bearbeitet werden, Erstattungen haben zügig zu erfolgen.

Allerdings kommt die Kommission auch den Unternehmen ein großes Stück entgegen. Bisher mussten diese nämlich auch dann Reisepreise erstatten, wenn „höhere Gewalt“ wie nicht abwendbare Naturkatastrophen eine pünktliche Fahrt unmöglich machten. Sobald die Neuregelungen vom Parlament und den Mitgliedstaaten gebilligt wurden, entfällt diese Pflicht. Denn für Stürme oder Orkane wie „Xavier“ kann die Bahn nun wirklich nichts.