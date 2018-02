Automobil: Zweieinhalb Jahre Krise: Eine Chronik des Diesel-Skandals

Vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wird morgen ein wegweisendes Urteil in Sachen Diesel-Fahrverboten erwartet. Das zeigt: Fast zweieinhalb Jahre, nachdem am 19. September 2015 der Volkswagen-Konzern Manipulationen von Abgaswerten bei Diesel-Fahrzeugen zugeben musste und in die schwerste Krise seiner Geschichte schlitterte, ist die Affäre um die Schummelsoftware längst nicht aufgearbeitet.

Am 14. September 2015, am Vorabend der IAA-Pressetage, schien die VW-Welt noch in Ordnung. Konzernchef Martin Winterkorn hatte wieder eine knappe Tausendschaft internationaler Medienvertreter und viel Prominenz in die aufwendig umgebaute Frankfurter Ballsporthalle geladen, um die ganze Pracht des Vielmarken-Unternehmens darzustellen. Vom neuen VW Tiguan bis zum Elektro-Sportler Porsche Mission E, die Jedermann-Marken Seat und Skoda ebenso eingeschlossen wie die Luxus-Kracher von Lamborghini, Bentley oder Bugatti. Die Botschaft, die auch diesmal rüberkommen sollte: Wir wollen die absolute Nummer eins in der Welt werden!

Dass an diesem Abend keine herausragende Popgröße wie Pink, Katy Perry oder die Pet Shop Boys – wie in den Jahren zuvor bei ähnlichen Events – die VW-Show mit einem Privatauftritt flankierte, mag man im Nachhinein als kleinen Fingerzeig interpretieren. Fünf Tage später stand fest: So etwas wird es lange nicht mehr geben. Am ersten Publikumstag der IAA stürzte der Konzern in die schwerste Krise seiner Geschichte: VW musste nach der Veröffentlichung der Vorwürfe durch die amerikanische Umweltbehörde EPA die Manipulation von Abgaswerten bei Dieselmotoren zugeben. Zwar hatte der Konzern die Verfälschung der Abgaswerte gegenüber der EPA direkt schon am 3. September eingeräumt, gegenüber der Öffentlichkeit aber weiter geschwiegen. Offensichtlich in der Hoffnung, noch eine „normale“ IAA feiern zu können.

Worum ging es bei den Manipulationen? Diesel-Pkw müssen bei den Stickoxid-Abgasen (NOx) einen Grenzwert von 80 Milligramm pro Kilometer einhalten. Das schafften die VW-Motoren auch – allerdings nur auf dem Prüfstand. Die Software war so manipuliert, das sie erkennen konnte, wenn mit dem Fahrzeug ein Testzyklus auf dem Rollenprüfstand gefahren wurde (drehende Räder, stehendes Fahrzeug). Unter diesen Bedingungen wurden die Grenzwerte eingehalten, im realen Fahrbetrieb aber ein Vielfaches an NOx-Abgasen ausgestoßen – angeblich aus Gründen des Motorschutzes.

Danach vergeht kein Tag ohne neue Schlagzeilen in der Diesel-Affäre, die sich als groß angelegter Betrugsskandal an Millionen von Autofahrern darstellt. Der Aktienkurs bricht ein, das Papier verliert am 22. September innerhalb weniger Stunden fast 40 Prozent seines Wertes und fällt unter die Marke von 100 Euro. Martin Winterkorn, der zunächst noch selbst eine umfassende Aufklärung verspricht, tritt einen Tag später zurück. Weitere Top-Manager müssen ihre Posten räumen, und der bisherige Porsche-Chef Matthias Müller rückt an die Spitze des VW-Konzerns. Von der Manipulationssoftware betroffen sind allein in den USA 480 000 Fahrzeuge. Weltweit sollen es etwa elf Millionen sein. Eine der größten Rückruf-Aktionen der Automobil-Geschichte, die im Januar 2016 beginnen soll, wird vorbereitet, nachdem das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) Volkswagen zunächst zum Rückruf von 2,4 Millionen Diesel-Fahrzeugen zwingt, VW die Aktion aber freiwillig auf Europa mit 8,5 Millionen Fahrzeugen ausweitet.

Milliarden-Rückstellung

Zudem bereitet sich der Konzern mit der Rückstellung von zunächst 6,5 Milliarden Euro auf den zu erwartenden finanziellen Schaden des Skandals vor, denn in den USA rollt eine Klagewelle auf die Wolfsburger zu. Überhaupt wird der Abgas-Skandal in Europa und den USA sehr unterschiedlich aufgearbeitet. Sehr zum Leidwesen der Besitzer von Dieselfahrzeugen in Deutschland. In den Staaten stimmte VW nämlich im Oktober 2016 einem gerichtlichen Vergleich mit den US-Kunden zu und musste die Besitzer betroffener Selbstzünder je nach Modelltyp und Baujahr mit 5100 bis 10 000 Dollar Wiedergutmachung entschädigen. Hinzu kommen Kosten für den Rückkauf oder die Umrüstung der Wagen in einen gesetzeskonformen Zustand. Die Gesamtkosten von rund 17 Milliarden Dollar sind die höchste Wiedergutmachung, die je ein Autobauer in den USA leisten musste.

Gründe für die teure Lösung sind die strikteren Umwelt- und Verbraucherschutzregeln, der Strafschadensersatz sowie das Instrument der Sammelklage, das geschädigten Autoeigentümern die Möglichkeit gibt, gemeinsam gegen ein Unternehmen vorzugehen. Das ist in Deutschland nicht üblich. Der amerikanische Rechtsdienstleister MyRights startete hierzulande zwar einen ähnlichen Versuch, ist im September 2017 aber mit einer ersten Klage vor Gericht gescheitert. In Deutschland beschränken sich die VW-Maßnahmen daher weiterhin auf ein Software-Update und im Fall des betroffenen 1,6-Liter-TDI-Motors auf den Einbau eines Luftleitgitters. Schäbig. Andererseits: Könnten hier die gleichen Gesetze wie in den USA angewandt werden, wäre VW längst bankrott.

Die eher schonende Behandlung durch Verkehrsminister Alexander Dobrindt, die Erkenntnis des Untersuchungsausschusses, dass sich Autohersteller, Behörden wie das KBA und die Regierung rein gar nichts vorzuwerfen hätten, sowie die Zulassung von sogenannten „Thermofenstern“, nach denen ab einer bestimmten Temperatur die Abgasreinigungsanlagen legal heruntergefahren werden dürfen (bei Opel soll das völlig unnötigerweise schon ab 17 Grad der Fall gewesen sein), waren Wegbereiter dieser Minimallösung. Und sie bewahrten auch andere Hersteller bisher vor ähnlichen Krisen, obwohl nicht nur die Deutsche Umwelthilfe (DUH) als aktiver Gegenpart zur Autoindustrie, sondern auch der ADAC und Fachzeitschriften in mehreren Testreihen zu dem Schluss kamen, dass beileibe nicht nur VW-Modelle die NOx-Grenzwerte in den Abgasen zum Teil bis zum Neunfachen überschritten haben.

Flut von Klagen

Egal ob Müller, Dobrindt oder wer auch immer, alle stellen sich gerne als brutalstmögliche Aufklärer dar. Nach fast zweieinhalb Jahren gibt es aber noch immer viel zu viele Unklarheiten. Und involvierte Personen verhalten sich meist wie ertappte Dopingsünder. Zuerst wie Unschuldslämmer, und in einer Art Salami-Taktik werden nach und nach Verfehlungen erste zugegeben, wenn die Beweislast erdrückend wird. Wobei es selbst dann oft am nötigen Unrechtsbewusstsein mangelt. So rückte etwa Matthias Müller, der sich nach seinem Amtsantritt ja durchaus demütig gab, den betrügerischen Skandal am Rande der Detroit Motorshow 2016 in die Nähe von „technischem Versehen“. VW-Verantwortliche hätten die Gesetzeslage „wohl falsch interpretiert“. Unglaublich.

Unklar bleibt auch, wer schon zu welchem Zeitpunkt wie viel gewusst hat? In den USA haben Zeugen ausgesagt, dass die Entwicklung der Abschaltsoftware auf das Jahr 2006 zurückginge. Da war noch Winterkorns Vorgänger Pischetsrieder im Amt. Michael Horn, Ex-US-Chef von VW, gab zu, schon 2014 von den Manipulationen gewusst zu haben. Ferdinand Piëch, früher selbst VW-Vorstandsvorsitzender, will im Februar 2015 davon erfahren und Winterkorn, gegen den die Staatsanwaltschaft seit 2017 wegen Betrugs ermittelt, darauf angesprochen haben.

Die aktuelle Situation ist also nach wie vor unbefriedigend: Unzählige Klagen sind noch anhängig, von den weit über 1000 Anleger-Klagen (Streitwert über 8,5 Milliarden Euro) auf Schadensersatz über das Land Hessen, dem durch den Kursverlust der Aktie ein Veräußerungsschaden von 3,9 Millionen Euro entstanden sein soll, bis hin zu zahlreichen Kunden-Klagen. Bisher ist nur VW-Manager Oliver Schmidt in den USA zu sieben Jahren Haft und einer Geldstrafe verurteilt worden.

Drohende Fahrverbote

Die Dieselfahrer fürchten aber vor allem die drohenden Einfahrverbote in Großstädte, für die das morgige Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig ein wegweisendes Signal sein könnte. Zum Schutz der menschlichen Gesundheit wurde europaweit ein Ein-Stunden-Grenzwert von 200 µg/m³ (Millionstel Gramm pro Kubikmeter Luft) festgelegt, der nicht öfter als 18 Mal im Kalenderjahr überschritten werden darf. Der Jahresgrenzwert beträgt 40 µg/m³. Der erste Wert wird an nahezu allen Messstationen in ganz Deutschland eingehalten. Selbst in Stuttgart wurde er 2017 nur dreimal übertroffen. Der Jahresmittelwert wird an über 70 Stationen nicht eingehalten, wobei die Landshuter Allee in München (78 µg) im vergangenen Jahr den Spitzenwert einnimmt.

Der hessische Spitzenwert wurde an der Darmstädter Hügelstraße (52 µg ) gemessen. Frankfurt (Friedberger Landstraße, 47 µg) wird sogar noch von Wiesbaden (Schiersteiner Straße, 50 µg) übertroffen. Auch der Messpunkt Limburg-Schiede (45 µg ) lag 2017 knapp über dem Grenzwert. „Wir dürfen nicht die Autofahrer bestrafen, die sich guten Gewissens ein Dieselfahrzeug gekauft haben, bei dem die Autohersteller geschummelt haben“, begründet Michael zu Löwenstein, der Fraktionsvorsitzende der CDU im Frankfurter Römer, eine eindeutige Haltung der schwarz-rot-grünen Koalition gegen Fahrverbote. Auch die Grünen und SPD plädieren eher für die Einführung einer „Blauen Plakette“ für ältere Diesel-Fahrzeuge und blicken deshalb mit Spannung nach Leipzig.