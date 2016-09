Unterstützung für Banken-Fusionen: „Die Blaupause ist verlockend“

Die Frankfurter Planspiele um eine mögliche Fusion von Deutscher und Commerzbank halten die Börse weiter in Atem. Die Aktie des größten deutschen Geldinstituts gewann gestern erneut bis zu 4,8 Prozent, die des wichtigsten inländischen Konkurrenten zeitweise sogar 6,3 Prozent. Damit notierten beide so hoch wie seit zehn Wochen nicht mehr.

Weber für weniger Rente ab 69 Der Verwaltungsratschef der Schweizer Großbank UBS und frühere Bundesbank-Präsident Axel Weber hat sich hinter den Vorschlag seines Ex-Arbeitgebers gestellt, das Renteneintrittsalter weiter schrittweise auf 69 Jahre anzuheben. clearing

DZ-Bank-Chef Wolfgang Kirsch, der selbst gerade die Fusion mit der kleineren WGZ Bank hinter sich gebracht hat, kann dem Gedankenspiel „etwas abgewinnen“: „Die Blaupause ist natürlich verlockend.“ Angesichts des von der Deutschen Bank öffentlich angekündigten Verkaufs der Tochter Postbank allerdings seien „die Botschaften im Moment verwirrend“, auch mit Postbank und Commerzbank hätte ein fusioniertes Institut mit über 25 Millionen immer noch weniger deutsche Privatkunden als die Genossenschafts-Finanzgruppe. Obendrein schränkt Kirsch auf der Handelsblatt-Tagung „Banken im Umbruch“ ein: „Fusionen muss man sich auch leisten können.“ Erst einmal müssten die Umbau-Arbeiten bei Deutscher und Commerzbank zu einem „stabilisierenden Ende kommen“, dann müsse das Geschäftsmodell der Zukunft deutlich gemacht werden. Es gehe nicht um eine „Fusion um der Fusion willen“, sondern um die richtige Reihenfolge.

Kein Selbstzweck

Auch der Präsident der Finanzaufsichtsbehörde BaFin, Felix Hufeld, gab zu bedenken: „Konsolidierung ist kein Selbstzweck, sondern einer von mehreren Wegen zu mehr Effizienz.“ Sie werde stattfinden, „wahrscheinlich sogar verstärkt“. Ein Treiber sei die strengere Regulierung, und auch die meisten anderen europäischen Länder hätten einen signifikant stärker konsolidierten Bankenmarkt. Die Erfolgsaussichten für eine Genehmigung einer Fusion sieht Hufeld positiv – für den Staat gebe es nicht den geringsten Grund, Konsolidierung nicht geschehen zu lassen: „Sie ist aber kein Allheilmittel. Wenn eine Bank ständig Kopfschmerzen hat und die andere permanent Magenschmerzen, macht das den gemergten (also fusionierten, die Red.) Patienten noch nicht automatisch schmerzfrei“, meint Hufeld. Namen nennt er nicht, doch ist wohl allen Zuhörern im 4. Stock des Kongresszentrums „Kap Europa“ klar, auf wen er damit zielt: Vor ihnen auf den Tischen liegen die Berichte über die Fusions-Gerüchte vom Vortag.

Fusions-Planspiele Der Deutschen Bank wäre voraussichtlich mit einer grenzüberschreitenden Fusion mehr geholfen. clearing

Uwe Fröhlich, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken (BVR), bedauerte die gängige Meinung, dass kleine Institute keine Zukunft mehr hätten, auch wegen des hohen Arbeitsaufwands für die Regulierung. Volkswirtschaftlich wäre deren Verschwinden nicht sinnvoll. Noch schärfer urteilt Ralf Barkey, Vorstandsvorsitzender des Rheinisch-Westfälischen Genossenschaftsverbands: „Die Chefs von Deutscher Bank und Commerzbank behaupten, dass es in Deutschland zu viele Banken gibt. Ich halte das für einen schwachen Versuch, von eigenen Problemen abzulenken.“ Das Problem in Deutschland seien nicht viele Banken: „Wir haben aber zu viele systemrelevante Großbanken mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten.“

Dezentral aufgestellt

Andere Akzente setzt Helaba-Chef Herbert Hans Grüntker. Die deutschen Unternehmen seien sehr stark dezentral aufgestellt (also im Gegensatz zu Paris/Frankreich mittelständisch und regional breit verteilt), was in der Vergangenheit nicht von Nachteil gewesen sei: „Daher brauchen wir auch dezentrale Banken und müssen diese Struktur verteidigen. Sonst droht der Volkswirtschaft enormer Schaden.“ Es sei ein gut gepflegtes Vorurteil, dass es im Landesbanken-Sektor keine Konsolidierung gegeben habe. Mit vier verbliebenen Spitzeninstituten für den Sparkassen-Sektor mit 40 Prozent Marktanteil in Deutschland gebe es keinen Nachholbedarf. In der Tat: Die LBBW hat Häuser in Rheinland-Pfalz und Sachsen übernommen, die WestLB wurde zerschlagen, die HSH Nordbank muss auf Weisung der EU verkauft oder abgewickelt werden; erst in der Nacht zu gestern wurde der Komplettverkauf der Bremer Landesbank an die NordLB vereinbart, die Bremen für seinen 41-Prozent-Anteil 180 Millionen Euro zahlt.