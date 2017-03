Aufregung wegen Abbau von 480 Stellen in Frankfurt: „Sanofi betreibt Personal-Ping-Pong“

Personell werde sich bei Sanofi im Industriepark Höchst 2017 nicht viel tun, hatte Clemens Kaiser, Chef von Sanofi Deutschland, im vergangenen Dezember verkündet. Von wegen! 480 Arbeitsplätze will der französische Pharmakonzern nun bis 2019 in Frankfurt streichen – darunter die Stellen von 200 befristet Beschäftigten, deren Verträge größtenteils im kommenden November auslaufen. 480 von insgesamt rund 7500 Arbeitsplätzen am Standort Frankfurt.

Die Geschäftsführung betont zwar, dass „der Abbau sozialverträglich vorgenommen werden“ solle. „Aber das ist doch nur eine Beruhigungspille. Das glauben wir erst, wenn es schriftlich fixiert ist“, sagte gestern der Betriebsratvorsitzende Michael Klippel. In den vergangenen Jahrzehnten hätten Betriebsrat und Gewerkschaft trotz aller Umwälzungen immer betriebsbedingte Kündigungen vermeiden können. „Allerdings war der Weg dahin immer sehr steinig und er wird immer schwieriger“, gab Klippel zu bedenken. Der Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen sei dennoch eine der zentralen Forderungen, betonten er und der Bezirksleiter der Gewerkschaft IG BCE, Ralf Erkens, in einer gemeinsamen Pressekonferenz. Man werde mit externen Wirtschaftsprüfern analysieren, ob die Einschnitte in dieser Höhe nötig seien und alles tun, um die Job-Verluste zumindest einzugrenzen, sagte Erkens. Und für die, die am Ende tatsächlich gehen müssten, habe das Unternehmen für Anschlussbeschäftigungen und Weiterbildungen zu sorgen, verlangte der Gewerkschafter. Nach Angaben der Arbeitnehmervertreter sollen 400 Stellen in der Fertigung wegfallen, die restlichen 80 in der IT und der Distribution.

Bild-Zoom Foto: Maik Reuß (Maik Reuß) Michael Klippel

Erkens ging mit der Sanofi-Führung hart ins Gericht: „Schon seit Jahren ist keine klare strategische Aufstellung des Konzerns erkennbar.“ Entsprechend wechselvoll sei die Personalpolitik. Er erinnerte daran, dass die deutsche Geschäftsführung 2015 ursprünglich 1000 neue Stellen zur Einführung des neuen Insulin-Präparats Toujeo schaffen wollte. „Am Ende waren es nur 600, davon 200 befristete. Und nun sollen schon wieder 480 gestrichen werden“, beklagte Erkens. „Sanofi muss aufhören, Personal-Ping-Pong zu betreiben“, forderte der IG-BCE-Bezirkschef, „wir brauchen intelligentere Lösungen als hire und fire.“

Hohe Werksauslastung

Dass der Abbau von 480 Stellen nötig ist, glauben er und Klippel ohnehin nicht. Ihren Angaben nach sind die Werke zu knapp 100 Prozent ausgelastet, stehen viele Abteilungen aufgrund hoher Krankenstände jetzt schon unter großem Druck. Klippel warnte, die Produktion sei mit einer „Schrumpfbelegschaft“ auf dem aktuellen Qualitätsniveau nicht zu leisten. Die geplanten Einschnitte seien ein Risiko für den Standort. 480 Stellen könnten nicht einfach kompensiert werden, zumal der Abbau schon dieses Jahr beginnen solle. „Wir brauchen aber gut qualifiziertes Personal mit langfristigen Perspektiven“, so Klippel. Statt möglicherweise viel Geld für Abfindungen auszugeben, seien auch angesichts des Fachkräfte-Mangels Weiterbildungen sinnvoller.

Die Geschäftsführung von Sanofi Deutschland begründet den Stellenabbau mit der Neuausrichtung des Geschäfts. Dazu zählt den Angaben zufolge zum einen die fortschreitende Technologisierung, die Personal überflüssig mache. Zum anderen sei Aventis Deutschland dabei, neben den klassischen Insulin-Präparaten stärker sogenannte Biologika zu produzieren. Diese Biologika entstehen nicht durch chemische Synthese, sondern werden auf biotechnologischem Weg hergestellt werden, also unter Zuhilfenahme lebender Zellen. Sie gelten als margenstärker, auch weil die dabei zum Einsatz kommenden Produktionsanlagen weniger Personal erfordern. Last but not least räumt Sanofi ein, dass die verschlechterten internationalen Marktbedingungen für Anti-Diabetes-Mittel das Unternehmen zwingen, Kosten zu senken.

Konzernchef Olivier Brandicourt hatte schon angekündigt, dass Sanofi seine Abhängigkeit von einigen wenigen Insulin-Präparaten verringern müsse, sprich: der Standort Frankfurt umstrukturiert werden muss. Denn Sanofi steuert das Diabetes-Geschäft von Frankfurt aus – war dieses Segment doch schon eine Spezialität des Hoechst-Konzerns, der nach zwei Großfusionen längst in der französischen Gesellschaft aufgegangen ist.

Etwa 3000 Arbeitsplätze hängen heute auf dem Industriegelände Höchst von Diabetes-Mitteln ab– von Mitteln wie dem bislang wichtigsten Verkaufsschlager Lantus, das noch von Hoechst-Forschern stammt, und dessen Nachfolger Toujeo. Das Problem: Lantus hat seinen Patentschutz schon 2015 verloren und dadurch Konkurrenz durch billigere Kopien anderer Hersteller bekommen, so dass dessen Umsatz sinkt. Im vergangenen Jahr sanken die Lantus-Erlöse um zwölf Prozent auf 4,76 Milliarden Euro. Diese Einbußen konnte das 2015 eingeführte Nachfolge-Präparat Toujeo zwar kompensieren: Dessen Umsatz stieg auf 630 Millionen Euro. Aber Sanofi hatte mit deutlich höheren Einnahmen gerechnet, sonst hätte die Konzernführung jetzt sicherlich nicht den Abbau der 480 Stellen beschlossen. Dabei war absehbar, dass Toujeo der erhoffte Erfolg versagt bleiben würde: Denn in den USA – dem größten Pharmamarkt – genehmigte die Zulassungsbehörde FDA zwar das Produkt. Doch der von Sanofi angeführte Vorzug – das geringere Unterzuckerungsrisiko während der Nacht – durfte nach dem Beschluss der FDA nicht in der Produktbeschreibung erscheinen. Sanofi darf demzufolge in den USA mit diesem Zusatznutzen nicht werben.