Disruptionswelle aus dem Silicon Valley droht: „Wir können alles, außer digital“

Unternehmen, die auch in einer total vernetzten Welt erfolgreich sein wollen, müssen ihre Arbeitsabläufe und Produkte von Grund auf verändern. Aber bei der Digitalisierung liegt Deutschlands Industrie in weiten Teilen hinter der Weltspitze zurück.

Stefan Groschupf war schon nahe daran zu verzweifeln, wie er sagt. Er wusste, seine Datensysteme könnten deutschen Industrieunternehmen helfen – aber die waren nicht interessiert. „Wir haben an die Türen vieler Vorstände geklopft“, erzählt der heute 40-Jährige, „aber ständig haben wir nur zu hören bekommen: ,Wenn Sie nicht von Oracle, Microsoft oder T-Systems sind, haben wir keine Zeit für Sie‘.“

Also zog der gebürtige Hallenser 2007 ins kalifornische Silicon Valley, wo er für Apple und den US-Telekommunikationskonzern AT&T Analyse-Systeme baute. Zwei Jahre später gründete der Ingenieur sein eigenes Big-Data-Unternehmen „Datameer“. Seitdem hat seine Firma 76 Millionen Dollar bei Investoren eingesammelt und zählt Großkonzerne wie American Airlines, Visa und BT zu ihren Kunden.

Dass er heute in Deutschland mehr Chancen hätte, glaubt Groschupf nicht. „Deutschlands Unternehmen sind einfach zu risikoscheu und zu bürokratisch“, so der Self-Made-Man. Sein Appell: „Die deutschen Unternehmen müssen endlich aufwachen.“ Über Jahrhunderte sei Deutschland der größte Innovationstreiber weltweit gewesen. „Aber das war mal“, meint Groschupf.

Deutschlands derzeitige Wirtschaftskraft bestätigt diese Ansicht zwar nicht. Im vergangenen Jahr ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 1,9 Prozent gewachsen – das stärkste Wachstum in fünf Jahren. Nach wie vor ist Deutschland ein Industrie-Titan und das Kraftzentrum Europas. Die hier entwickelten Produkte – allen voran die Autos – sind ein Synonym für Qualität und Höchstleistung. So stehen BMW, Audi und Mercedes für 80 Prozent des weltweiten Luxuswagen-Marktes.

Angst vor der Disruption

Und doch verfolgt eine große Angst Manager und Politiker hierzulande: die Angst vor der großen Disruption – davor, dass die gewaltigen Kräfte der Digitalisierung die wirtschaftliche Vormachtstellung des Landes hinwegfegen. Aufgeschreckt von Silicon-Valley-Riesen wie Google, der in die Bereiche Automobil, Energie und Robotik drängt, stellen viele in Wirtschaft und Politik die Frage: Wird uns die Schwäche bei der Informationstechnologie zum Verhängnis, da nun die Basis unseres Erfolgs – Maschinen und Autos – zunehmend von Software und digitalen Technologien durchdrungen wird?

In einer vom Bundeswirtschaftsministerium in Auftrag gegebenen Studie rangiert die Bundesrepublik bei der digitalen Leistungsfähigkeit weltweit nur auf Platz sechs, mit deutlichem Abstand zum Spitzenreiter USA. Alle maßgeblichen Innovationen der vergangenen Jahre hatten ihren Ursprung in Amerika – vom iPhone über Facebook bis hin zum Taxi-Schreck Uber.

