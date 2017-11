Fußball: Kelsterbach mit siebter Niederlage in Folge

Obwohl im Heimspiel gegen den FC Dorndorf beim Tabellenzehnten der Fußball-Verbandsliga Mitte Kapitän Leo Hasenstab, Natsuki Wada und Tobias Fischer in die Startelf zurückkehrten, konnte Viktoria Kelsterbach die Niederlage gegen den Tabellen-13. nicht abwenden: Am Ende hieß es 1:3 (0:2).

„Man merkt uns einfach an, dass wir im Kopf nicht frei sind und das Selbstvertrauen fehlt“, meinte Dominic Machado. Der spielende Co-Trainer von Viktoria Kelsterbach pausierte diesmal wegen muskulärer Probleme, zudem fehlte Alex Müller. Und schon der Start misslang der Viktoria komplett. In der dritten Minute musste Dominique Groß, der im Tor zum besten Mann avancierte, eine Großchance vereiteln. In der 15. Minute war es dann trotzdem schon um die Kelsterbacher geschehen. Ein langer Einwurf der Dorndorfer wurde per Kopf verlängert. Dann reagierte Wada gegen Christian Groß nicht schnell genug, so dass dieser ebenfalls per Kopf das 1:0 markieren konnte.

„Dass wir so früh schon wieder einem Rückstand hinterherlaufen mussten, war nicht gut für unsere Köpfe“, meinte Machado. Viele Fehlpässe und der fehlende letzte Ball im Angriffsdrittel waren die Hauptprobleme. So kam Dorndorf schon in der 21. Minute zum 2:0. Eigentlich hatte Machados Team den Ball im Mittelfeld erobert, verlor ihn aber postwendend wieder und erlaubte dem Gegner einen schnellen Angriff. Über zwei Stationen kam der FC vors Tor, Yannick Blättel versetzte den Kelsterbachern den nächsten Nackenschlag. Dass Alexander Czaplok beim Klärungsversuch gegen die Schiedsrichterin gelaufen war, passte für Machado ins Bild. Bis zur Pause war Dorndorf dem 3:0 näher als die Viktoria dem 1:2. Die beste Phase hatten die Gastgeber nach Wiederbeginn. „Da hatten wir einige gute Chancen, ein Tor von Roger Martinez wurde sogar wegen Abseits abgepfiffen“, berichtete Machado. Während also das Erfolgserlebnis auf Kelsterbacher Seite ausblieb, kamen die Gäste – wieder durch Christian Groß – zu ihrem dritten Treffer. Und wieder war die Viktoria-Defensive in großer Unordnung. Außerdem scheiterte Patrick Ballarin mit seinem Klärungsversuch kläglich – es hieß also 0:3 (64.). Das 1:3 durch Atay Koustar nach einem sehenswerten Solo in der 76. Minute kam zu spät.

„Wir hatten danach eigentlich keine große Chance mehr. Dorndorf hätte eher noch ein Tor erzielen können“, schloss Machado seine Ausführungen. Auch wenn der Co-Trainer für dieses Mal eher ratlos wirkte, glaubt er doch an eine Wende zum Positiven: „Jammern hilft nicht. Ich bin mir sicher, dass bald das Glück zurückkehrt.“

(awo)