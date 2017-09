Frauenfußball: „Ärgerlicher“ gewonnener Punkt

Im Heimspiel gegen den FV Löchgau musste Eintracht Frankfurt in der Frauenfußball-Regionalliga Süd mit einem 1:1 (0:0) zufrieden sein.

Die Gäste gingen mit zwei Viererketten recht defensiv zu werke, was der Eintracht zunächst auch sichtbar Probleme bereitete. Die beste Torchance der ersten Hälfte hatte Kaho Fushiki, die auf Zuspiel von Helen Weber an Löchgaus Torfrau Elisa Mandarello scheiterte. Auch die Versuche von Weber, Jill Fournier und Rosalie Sirna brachten nichts Zählbares ein. Löchgau konnte allerdings keine nennenswerte Chance verbuchen konnte.

In der zweiten Hälfte erhöhte Frankfurt das Tempo, konnte seine Chancen aber weiter nicht verwerten. Zudem hatte Fournier Pech, als ihr Kopfball nur am Pfosten landete. Inzwischen spielte aber auch Löchgau offensiver und kam seinerseits zu einigen Tormöglichkeiten, welche Elena Bläser im Eintracht-Tor aber entschärfen konnte. Als Julia Förster schließlich mit einem langen Ball Fushiki bediente, nutzte diese die Chance mit einem Drehschuss zum 1:0 (60.). Die Eintracht drängte nun weiter auf die Entscheidung, doch wie aus dem Nichts konnten die Gäste die Partie wieder offen gestalten, als Alisa Meinzer den Ball nach einer Ecke ins Tor schob (70.).

In der Schlussphase mangelte es an klaren Torchancen, so dass sich am Ende beide Teams mit dem Punkt abfinden mussten. Eintracht-Trainer Christian Yarussi sprach danach zwar von einem gewonnenen Punkt, haderte aber auch: „Ärgerlich ist, dass wir auch hätten gewinnen können.“

(sus)