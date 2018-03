Fußball: Adam Freund nimmt Abschied

Adam Freund ist ein Kämpfer. Für den 1. FC Eschborn, den FC Eddersheim, fünf Jahre für Rot-Weiss Frankfurt und bis zuletzt bei der SG Hoechst, für die er auch in der Jugend spielte, war er unter anderem aktiv. Der Mittelfeldspieler war auch Führungsspieler und lebte seinen Teamkollegen Tugenden wie Einsatz- und Siegeswillen, Ehrgeiz und Motivation vor.

Ganz besonders die gefährlichen Standards waren bei den Gegnern gefürchtet. Das sind Attribute, die Adam Freund seit Jahren zu einem begehrten Spieler in der Region machten. Er spielte auch für den SV Wehen Wiesbaden und den SV Wiesbaden. 215 Hessenliga-Einsätze stehen für ihn zu Buche, als A-Jugendlicher spielte er mit Mainz 05 in der U19-Bundesliga.

Die meisten Zweikämpfe hat Adam Freund im Fußball für sich entschieden. Doch den Kampf gegen sein Knie hat er verloren. In seiner Laufbahn zwangen den inzwischen 32 Jahre alten Hofheimer schon zwei Kreuzbandrisse zu längeren Zwangspausen. Bis Oktober spielte er für die SG Hoechst in der Gruppenliga Wiesbaden. „Bei einem Freistoß hat es im Knie geknackt“, erinnert sich Freund an diesen Moment. Die bittere Diagnose: Karriereende.

In seinem Knie ist kein Knorpel mehr vorhanden. Die Folge wäre eine weitere Operation und zehn bis zwölf Monate Pause gewesen. „Eigentlich wollte ich noch ein paar Jahre spielen“, sagt Freund. Doch nun ist das Kapitel Fußball für ihn als Spieler unerwartet schnell beendet. „Es ist traurig, dass ich es nicht selbst entscheiden konnte, wann ich aufhöre“, merkt man Freund an, wie sehr ihn als Fußballer durch und durch diese Diagnose und ihre Folgen trifft.

Das ist bitter für ihn als Sportler – und auch bitter für die SG Hoechst, mit der der Mittelfeldspieler noch einiges vor hatte. Nach dem Auftaktsieg nach der Winterpause gegen Würges eroberten die Frankfurter die Spitzenposition in der Gruppenliga zurück, verlor sie allerdings am vergangenen Wochenende wieder an die DJK Flörsheim. Die Chancen auf den Aufstieg in die Verbandsliga stehen für die Mannschaft aber nach wie vor nicht schlecht. „Der Verein hat Potenzial und kann an alte Zeiten anknüpfen“, ist Freund überzeugt.

Einen Marathon laufen

Mit dem Kapitel Fußball als aktiver Spieler hat der Hofheimer schweren Herzens nun aber abgeschlossen. „Ich wollte noch nicht aufhören“, sagt er, doch die Gesundheit geht ja nun mal vor. Ob und in welcher Form er seinem Lieblingssport verbunden bleibt, darüber hat er sich noch nicht allzu viele Gedanken gemacht. Eventuell könnte er sich vorstellen, als Trainer weiterzumachen, doch das ist Zukunftsmusik. Ganz auf Sport verzichten möchte er aber auch nicht. Um eine erneute Knie-Operation kommt er zwar nicht herum. Er hat aber noch „den Traum, irgendwann einen Marathon zu laufen“. Wer Adam Freund kennt, der weiß genau, dass auch das nicht irgendeine Phrase ist. Denn er ist ein Kämpfer. Und wenn er sich etwas vornimmt, dann zieht er das auch durch. Nun muss er sich nur gedulden, bis er das Knie nach der Operation im Juli zumindest wieder zum Laufen belasten kann. Seinen ersten Marathon möchte er dann 2019 ins Visier nehmen.

(cn)