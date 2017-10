Gewichtheben: Alexander Köhler sichert den Erfolg

In einem extrem spannenden Wettkampf besiegte der ASC Zeilsheim mit 348,6:341,9 Relativpunkten (2:1 Punkten) gegen die Zweite Mannschaft des Bundesligisten AC Mutterstadt.

„Es ist die erhoffte Revanche geworden“, freute sich Zeilsheims Trainer Peter Krinke. Vor ziemlich genau einem Jahr hatte der ASC den ersten Vergleich mit dem Traditionsverein in der Regionalliga Rheinland-Pfalz/Saar genauso überraschend und ebenfalls mit 2:1 Punkten gewonnen, um dann aber nur wenig später wegen einer nicht beachteten Formalität den Kampf am grünen Tisch zu verlieren. Der Verein hatte zwei nicht auf dem ersten Meldebogen aufgeführte Sportler eingesetzt. Daraus hatte Krinke seine Lehren gezogen und vor dieser Saison nicht weniger als 38 Athleten gemeldet.

Dass es mit den sechs besten verfügbaren Hebern – Tobias Smith und Marina Büchsenschütz fehlten – jetzt erneut zum sportlichen Erfolg reichte, hatte drei Gründe: Die eigene Leistung, das Fehlen von zwei Frauen im Mutterstädter Team, die viele Punkte gesammelt hätten, und dazu das nötige Wettkampfglück.

Starke Frauen

Den Grundstein zum Sieg legten wie mittlerweile üblich die starken Zeilsheimer Frauen. Dabei setzte Sali Arian auf ihre Leistungen bei den Hessenmeisterschaften (wir berichteten) noch einen drauf. Sie erreichte als beste Heberin der Veranstaltung 93 Relativpunkte und ist damit in der Vereinshistorie des ASC bei den Frauen die Nummer zwei hinter Sharon Kröning. Arian hatte einiges riskiert, in einer Woche fast drei Kilogramm „Gewicht gemacht“, um in die 53-Kilogramm-Klasse zu kommen, wo sie jetzt mit 128 Kilo im Zweikampf die Vorgaben ihrer – allerdings in einer höheren Altersklasse angetretenen – früheren Teamkollegin Martha Jane Manuel verbesserte.

„Sie hat sehr konzentriert gearbeitet und sechs saubere Versuche gezeigt. Das habe ich so von ihr noch nicht gesehen“, holte sich die Iranerin ein Sonderlob ihres Trainers ab. Der Zeilsheimer Coach war auch mit den verbesserten Leistungen der in ihrer Nato-Ausbildung stark geforderten Kröning sowie von Melanie Althoff gegenüber dem Liga-Auftakt zufrieden.

Und doch war es einer der wegen vieler Fehlversuche nicht hundertprozentigen überzeugenden Zeilsheimer Männer, der den knappen Sieg absicherte. Am Ende, als es im Stoßen an die ganz großen Gewichte über 130 Kilogramm ging, standen nur noch vier Männer auf der Bühne: Drei aus Mutterstadt, alle mit Bundesligaerfahrung ausgestattet, und Alexander Köhler, der erst seit gut einem Jahr Gewichtheben betreibt. Köhler begann mit 135 Kilogramm und machte im zweiten Versuch mit 140 Kilogramm den Sack zu. Seine drei Widersacher waren spätestens bei 138 Kilogramm am Ende ihrer Kräfte und konnten den Rückstand von umgerechnet sieben Kilogramm auf Zeilsheim nicht mehr aufholen. Dass der Punkt für das Stoßen dennoch an Mutterstadt ging, war an diesem Tag für die erleichterten Zeilsheimer zu verschmerzen.

Die Einzelergebnisse: Sali Arian (52,2 Kilo Körpergewicht): 93 Relativpunkte (55 Kilo Reißen/73 Kilo Stoßen/128 kg Zweikampf), Sharon Kröning (64,0): 86 (62/83/145), Melanie Althoff (60,7): 64 (49/68/117), Alexander Köhler (101.4): 56 (115/140/255), Andreas Feifel (83,2): 49,6 (90/126/216).

(als)