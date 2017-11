Eintracht Junioren: Am liebsten „entspannte“ Siege gegen Unterhaching

Jetzt also Unterhaching: A- und B-Jugendfußballer von Eintracht Frankfurt messen sich am Sonntag mit der Spielvereinigung aus der Münchner Vorstadt.

Nach zweiwöchiger Länderspielpause geht es in der U17-Bundesliga weiter und so empfängt die Eintracht den punktgleichen Tabellensechsten am Riederwald. Anstoß ist am Sonntag um 13 Uhr. Nach einem Sieg beim Karlsruher SC und einem 1:1 gegen den Tabellenzweiten VfB Stuttgart könnte das Team von Trainer Frank Leicht einen weiteren Schritt in Richtung entspannte Winterpause tun. Ginge die Partie jedoch verloren, wäre es nichts mit einer Entwarnung in Sachen Abstiegskampf.

Die Bayern haben mit Karim Adeyemi den dritterfolgreichsten Angreifer der Liga in ihren Reihen – er hat in zwölf Spielen bereits zwölf Tore erzielt. Und sie haben laut Leicht eine ganz ähnliche Spielanlage wie die Eintracht. „Sie sind eine sehr offensivstarke Mannschaft, die aber in der Defensive durchaus anfällig ist“, sagt er.

Die A-Junioren der Eintracht müssen zeitgleich im Sportpark Unterhaching ran. Für sie sieht es tabellarisch ganz ähnlich aus wie bei der B-Jugend – eine Niederlage könnte direkt in den Abstiegskampf führen, ein Sieg wiederum für Entspannung sorgen.

Immerhin: Das Team von Trainer Alexander Schur ist seit drei Spielen unbesiegt und fuhr zuletzt ein 4:0 gegen Nürnberg und dann nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2 beim VfB Stuttgart ein. Unterhaching dagegen holte aus den letzten drei Heimspielen nur eine mageres Pünktchen und steht noch mehr unter Druck.

Als Mannschaft gefunden

„Unterhaching hat eine sehr lauf und zweikampfstarke Mannschaft, die ihre Stärken außerdem im schnellen Umschaltspiel hat“, weiß Schur zu berichten. Doch auch sein Team sei derzeit gut drauf: „Wir haben uns mittlerweile als Mannschaft gefunden und besonders das Offensivspiel hat sich merklich verbessert.“

(rst)