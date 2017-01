Handballerin Carmen Witzel: Auch heute noch ein guter Teamplayer

„Orschel grüßt die Bundesliga!“: Lange ist’s her. Vergessen wird Carmen Witzel die Zeit im Handball-Frauenteam der TSG Oberursel (TSGO) aber nie. 1979/80 spielten die besagten Handballerinnen ein Jahr in der Bundesliga.

Schritt – Schritt – Sprung – Wurf – Tor! Ihre Körpersprache drückt auf allen Bildern von damals Entschlossenheit, Kraft, vor allem auch Freude am Spiel und den Willen zum Sieg aus. Kein Wunder also, dass die Linkshänderin mit der bemerkenswerten Wurfkraft unbedingt in einem der damals höchstklassigen Vereine, der TSG Oberursel, trainieren wollte, um die bestmögliche Förderung zu bekommen.

Über die Leichathletik entdeckte die gebürtige Offenbacherin indes erst mit 14 Jahren im Schulsport den Spaß am Handballspielen. Zunächst war sie in zwei Offenbacher Clubs aktiv. In Oberursel zeichnete sie sich dann durch Eifer und Fleiß aus. Trotz strapaziöser Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Offenbach nach Oberursel, traf sie sich mit einer Mitspielerin stets schon eine Stunde vor Trainingsbeginn, um am Wurfverhalten zu arbeiten. Mit Carmen Witzel im Frauenteam gelang der TSGO dann der Sprung in die 1. Bundesliga.

Nach dem Abstieg in die Regionalliga spielte sie bis 1983 in Oberursel und wechselte dann zum Bundesligisten TV Lützellinden. Dort wurde sie 1983/84 deutscher Vizemeister. Bis 1990 spielte sie danach noch in Oberursel – mit einem Intermezzo 1986 bei Bezirksligist TV Eschersheim. Nachdem sie ihre aktive Laufbahn beendet hatte, trainierte sie bis 1998 zusammen mit Kathrin Nüchter-Schmidt die männliche D-Jugend der TSGO.

Heute arbeitet die 56-Jährige im sozialen Dienst und Wohnungswesen im Rathaus Oberursel. Auch ihr Ehemann Joachim, den sie geheiratet hatte, noch bevor sie nach Lützellinden gewechselt war, ist im Rathaus tätig. Bei der Frage nach ihren Stärken nennt sie ohne lange zu überlegen Teamfähigkeit, Willenskraft und Disziplin: „Teamfähigkeit ist im Handball, aber auch in meinem Beruf unerlässlich. Ich denke, ich bin ein guter Teamplayer. Und ehrgeizig war ich schon immer.“

Bewegung spielt für sie noch immer eine große Rolle. Sie geht regelmäßig joggen und greift zum Badminton-Racket: „Für mich ist Bewegung Ausgleich zur Arbeit. Ich mache alles mit dem Fahrrad. Das Auto steht bei mir meistens.“

Nach fast 20-jähriger Tätigkeit als Spielerin und Trainerin bei der TSG Oberursel verwundert es nicht, dass die ehemalige Leistungssportlerin heute sagt: „Ich habe immer noch gute Kontakte zur TSGO und bin bei den Heimspielen oft in der Halle.“ Von der Euphorie bei Spielen lässt Witzel sich gern mitreißen. Eine Trainertätigkeit wiederaufzunehmen, kann sie sich aber nicht vorstellen: „Als Trainer ist man sehr gebunden. Freie Wochenenden sind eine Seltenheit. Das habe ich lange genug gemacht.“

Zwei Söhne gehören auch zum Leben der Witzels. 1985 wurde Roman geboren, 1993 Cedrik, der ebenfalls begeistert Handball spielt: beim Landesligisten TV Petterweil – und natürlich ist er Linkshänder. Im Fernsehen schaut sich Carmen Witzel ebenfalls viele Handballspiele an. Der Handball lässt sie einfach nicht los. Gerne denkt sie an die aufregende und tolle Vergangenheit zurück: „Es war einfach eine schöne Zeit. Sowas hatte Oberursel noch nie erlebt. Die Erinnerung daran bleibt.“