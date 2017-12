Fußball: Aufsichtsratsvorsitzender Jürgen Strödter über die Zukunft von RW Frankfurt und Mario Basler

Herr Strödter: Ihr Trainer Mario Basler hat gegenüber einer Boulevard-Zeitung erklärt, der Verein habe zwischen 100 000 und 150 000 Euro Schulden und es könne sein, dass es im Januar nicht weitergehe. Da drängen sich einige Fragen auf. Die Wichtigste zuerst: Hat Rot-Weiss eine Zukunft?

JÜRGEN STRÖDTER: Ja, es wird Rot-Weiss Frankfurt definitiv auch über den Januar 2018 hinaus geben.

Was können sie zu den Zahlen sagen?

STRÖDTER: Es gibt hohe Verbindlichkeiten und wir sind bemüht, diese abzubauen, was nach meinem kaufmännischen Verstand auch möglich sein sollte.

Was halten sie davon, dass ein Trainer mit solchen Zahlen in die Öffentlichkeit geht?

STRÖDTER: Das ist sicher ein Novum. Und es ist auch nicht wirklich glücklich, zum Abschied solche Sachen rauszuhauen.

Also war es das mit Mario Basler und Rot-Weiss Frankfurt?

STRÖDTER: Es war ja von Anfang vereinbart, dass Mario Basler bis zum 9. Dezember unser Trainer ist.

Es hieß aber auch erst, eine Verlängerung der Zusammenarbeit sei möglich. Außerdem ist für nächste Woche noch das Nachholspiel gegen Steinbach angesetzt. Nur hat der Trainer vergangene Woche schon gesagt, sein letztes Spiel sei das gegen Waldgirmes.

STRÖDTER: Diese Aussage kann ich bestätigen.

War es insgesamt so, dass Mario Baslers anderweitige Verpflichtungen doch das Maß übertroffen haben, mit dem Rot-Weiss nach den Vorgesprächen gerechnet hatte?

STRÖDTER: Wir wussten, dass es in den Wochen, in denen Champions-League gespielt wird, wegen seiner Fernsehauftritte Lücken geben würde. Aber es war dann doch mehr, er ist eben ein vielbeschäftigter Mann. Zu beschäftigt für eine Mannschaft, die im Abstiegskampf steckt und für junge Spieler, die einen Trainer brauchen, der sie in so einer schwierigen Situation an die Hand nimmt.

Hat Mario Basler dem Verein den erhofften Schub bei der Sponsorensuche gegeben? Vom Zuschauerinteresse am Trainer Basler haben ja bei nur drei Heim- und fünf Auswärtsspielen eher die Konkurrenten profitiert.

STRÖDTER: Ohne jeden Vorwurf an Mario Basler muss man sagen, dass es bis zum heutigen Tag gar nichts gebracht hat. Was aber daran liegt, dass der Verein da im Moment schlecht aufgestellt ist und die neuen Gremien in der Kürze der Zeit dahingehend noch nicht eingearbeitet sind.

Es heißt, der Verein habe aus nichtbezahlten Sportplatzmieten Schulden bei der Stadt Frankfurt im fünfstelligen Bereich. Damit solche Beträge auflaufen, muss man schon eine ganze Weile im Verzug sein?

STRÖDTER: Wir haben uns mit Vertretern der Stadt getroffen und eine Aufstellung der Zahlen erhalten. In der Tat sind da Mieten bis aus den Zeiten des vorletzten Vorsitzenden offen (Gaetano Patella, Anmerkung der Redaktion). Wir haben demnächst noch einen Termin und beeilen uns, das zu erledigen. Eventuell können wir im Januar oder Februar sagen, dass wir dieses Problem zum größten Teil beseitigt haben. Auch bezüglich anderer Verbindlichkeiten, etwa aus Versicherungen von Spielern, versuchen wir Regelungen zu finden und Schulden abzubauen.

Die Schulden wurden unter dem im August zurückgetretenen Präsidenten Ottmar Klauß immer größer, aber sie sagen, der Ursprung der Misere liegt länger zurück?

STRÖDTER: Das ist so. Der einzige Vorwurf, den wir Ottmar vielleicht machen können, ist der, dass er sich nicht früher Hilfe geholt hat. Das alles ging über die Kräfte und den Sachverstand eines Einzelnen.

Es soll nun Überlegungen geben, die Zweite Mannschaft abzumelden. Wäre das denn finanziell eine Hilfe?

STRÖDTER: Der Etat der Mannschaft ist auf den ersten Blick in der Tat nicht sonderlich relevant, mit dem ganzen Drumherum dann aber doch. Wir wollen jedenfalls ein Zeichen an die Gläubiger senden, dass wir hier nicht einfach so weiter machen, als sei nichts passiert. Sicher ist, dass wir mit der Ersten Mannschaft weiterspielen – da waren ja auch schon die wildesten Sachen zu hören.

Was passiert im Fall der Fälle mit den Spielern der Zweiten Mannschaft?

STRÖDTER: Das hängt natürlich auch davon ab, ob und wer uns aus dem Hessenliga-Team verlässt. Rechtlich gelten, das hat uns der Verband versichert, alle weiter als Spieler von Rot-Weiss. Aber wir werden sicher den jungen Leuten nicht sagen, sie sollen ein halbes Jahr auf der Bank sitzen.

Auch ein Meistertrainer Seit nunmehr 60 Jahren ist Jürgen Strödter bei Rot-Weiss Frankfurt, war früher Jugendspieler bei dem Verein vom Brentanobad und sogar schon mal für drei Monate Interimspräsident. clearing