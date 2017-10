Hessenliga: Basler-Comeback auf der Trainerbank misslingt

Das Trainer-Comeback von Mario Basler in der fünften Liga ist missglückt. Mit dem Fußball-Hessenligisten RW Frankfurt verlor Basler am Samstag das Kellerduell beim FC Ederbergland mit 0:1. Die neue Mannschaft des 48-Jährigen bleibt damit Vorletzter und stark abstiegsgefährdet.



Basler war am vergangenen Donnerstag als neuer Coach des Amateurclubs vorgestellt worden. Zuletzt hatte er bis Anfang 2016 als Geschäftsführer des 1. FC Lokomotive Leipzig gearbeitet. (dpa)

