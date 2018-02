Bissigkeit siegt über gute Ansätze

Griesheim Tarik – Concordia Eschersheim 4:1 (3:1). – Die Gastgeber setzten die Eschersheimer gleich zu Anfang unter Druck. Allein sieben Ecken gab es in den ersten neun Minuten. Hassan Taadou vergab zunächst (5.), ehe sein Teamkollege El Mard Zouhir zur Führung traf (6.). Nur drei Minuten später lenkte Gästespieler David Schestak den Ball ins eigene Gehäuse. Nach einem Foul an Benjamin Tesar verwandelte Simon Kramer den fälligen Strafstoß zum Anschlusstreffer (14.). Taadou vergab danach gegen die ohne die etatmäßigen Innenverteidiger spielenden Gäste eine weitere Torchance (20.). Besser machte es dann Mostafa El Aadmi, der nach einem Ballverlust der Concordia zur Pausenführung abschloss (42.). Nach Wiederbeginn verlegten die Gastgeber ihr Spiel auf schnörkellose Konter. Einen davon nutzte der eingewechselte Can Keser zum Endstand (89.). Eschersheims Trainer Roland Stipp räumte ein: „Die Niederlage ist auch in dieser Höhe verdient, außer guten Ansätzen haben wir nichts zustande gebracht.“ Tariks Coach Jorge Huberman befand: „Wir waren bissiger und hätten gemessen an den Torchancen noch höher gewinnen können.“

(ehr)