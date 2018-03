Fußball-Kreisliga A Frankfurt Nordwest: Bonames: „Selbst eingebrockt“

Fußball Ein Erfolgserlebnis muss her

Frankfurt. Im Abstiegsduell in Darmstadt muss sich der SV FC Sandzak am Sonntag behaupten. Der Tabellenzweite Türk Gücü Friedberg will mit einem Sieg über den FC Bensheim seine Aufstiegschance wahren. Tabellenführer FV Bad Vilbel war bereits gestern am Ball (siehe nebenstehenden Text). mehr