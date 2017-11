Fußball-Gruppenliga Frankfurt West: Bornheim zu Gast in der Oberräder Wohnstube

Bereits am heutigen Freitagabend geht es in der Fußball-Gruppenliga Frankfurt West mit zwei Frankfurter Duellen weiter.

Im Blickpunkt steht heute Abend die Partie des Spitzenreiters Spvgg. Oberrad gegen den ambitionierten Verfolger SG Bornheim/Grün-Weiß (20 Uhr).

Es ist bereits das dritte Mal in dieser Runde, dass Verbandsligaabsteiger Spvgg. Oberrad auf die Bornheimer trifft. Nach dem torlosen Remis im Hinspiel und dem 0:1 im Kreispokal hofft das Team von Spielertrainer Baldo Di Gregorio jetzt auf einen Sieg. „Wir wollen es den Bornheimern in unserer Wohnstube so schwer wie möglich machen und die drei Punkte in Oberrad behalten“, sagt der Sportliche Leiter Mario Di Falco. Der Schwere der Aufgabe ist er sich bewusst: „Die Bornheimer haben viel Qualität und die wohl kompletteste Mannschaft der Liga.“ Immerhin hat Di Gregorio bis auf den angeschlagenen Ivan Barisic momentan alle Spieler zur Verfügung und Oberrad als Tabellenführer sicher keinen Grund sich zu verstecken.

Zum Leidwesen von Maik Rudolf fiel am vergangenen Sonntag die Begegnung beim SV BKC Bosnien aus. Der Trainer der SG Bornheim/Grün-Weiß spricht über die Partie in Oberrad „mit viel Vorfreude“ und meint: „Wir müssen keine Angst haben. Die Spieler sind fokussiert und wollen dagegenhalten.“ Allerdings fallen Louis und Janis Cordes (beide erkrankt) aus, zudem steht hinter dem Einsatz des angeschlagenen Aljoscha Richter noch ein Fragezeichen.

Dem Tabellendritten FFV Sportfreunde gelang im jüngsten Heimspiel gegen den Mitaufsteiger FSV Friedrichsdorf nur ein Remis. Trainer Mehmet Somun fordert nun: „Die Mannschaft muss es im Heimspiel gegen die Spvgg. Griesheim besser machen als zuletzt.“ Dabei erwartet er aber keinen leichten Gang gegen das Tabellenschlusslicht: „In einem Stadtderby ist alles möglich.“ Wie schon in den vergangenen drei Begegnungen fallen erneut Ricardo Vallejo und Mohammed Osmani verletzt aus.

Die Spvgg. Griesheim tritt wieder mit einem ausgedünnten Kader beim Nachbarverein im Gallusviertel an (Spielbeginn 19.30 Uhr). „Nachdem einige angedachte Verstärkungen nicht zustande gekommen sind, habe ich nur einen Kader von 14 oder 15 Mann“, hadert Trainer Herbert Leus. Er sieht einen direkten Zusammenhang zwischen Personalmangel und Tabellenstand: „Mit einer besser besetzten Ersatzbank hätten wir bei unseren oft knappen Niederlagen sicher etliche Punkte mehr geholt.“ Leus freut sich zwar über die Rückkehr von David Wagner und Lukas Becker, die jüngst mit dem Training begannen, weiß aber auch: „Ein Einsatz käme für sie eigentlich zu früh.“

