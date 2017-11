Kunstturnen: Das erste Ziel erreicht

Auf dem Weg zurück in die Zweite Bundesliga haben die Kunstturner von Eintracht Frankfurt die erste Hürde genommen: Mit dem 298,60:263,85 (83:5 Scorerpunkte, 12:0 Gerätepunkte) bei der TSG Sulzbach sicherte sich die Eintracht praktisch den Titel in der Dritten Bundesliga Süd und die Teilnahme am Qualifikations-Wettkampf. Ermittelt werden muss noch, wer der Gegner am 9. Dezember in Schwäbisch-Gmünd sein wird. Dort trifft der Nordmeister der Dritten Liga auf den Zweiten aus dem Süden und der Südmeister auf den Nord-Zweiten.

Der Eintracht ist die Meisterschaft nach dem Sieg in Sulzbach nur noch theoretisch zu nehmen. Die Adlerträger müssten bei in ihrem letzten Liga-Wettkampf gegen die auf Rang sechs liegende KTV Fulda alle sechs Geräte verlieren. Dies ist gänzlich unwahrscheinlich.

Der Gegner der Riederwälder im Aufstiegskampf wird am Samstag ermittelt, wenn die TG Hanauerland im Duell der verlustpunktfreien Teams den VfL Kirchheim empfängt. „Beide haben bisher im Schnitt zehn bis 15 Punkte weniger als wir geturnt“, sieht Team-Betreuer Willi Jaschek die Eintracht auf jeden Fall in der Favoritenrolle. „Natürlich könnte der Gegner plötzlich einen starken Ausländer aus dem Hut zaubern. Doch selbst da sollten wir unser Ziel, die sofortige Rückkehr in die Zweite Bundesliga, realisieren können“, ist der frühere Heusenstammer Olympiaturner optimistisch.

Ein Trainer wird gesucht

Jaschek betont aber auch, dass ohne gravierende Änderungen die Liga kaum gehalten werden kann. Seit 2013 folgte immer dem Aufstieg in die Zweite Liga sofort wieder der Abstieg. Das soll sich ändern. „Wir brauchen einen Trainer. Seitdem Julian Olariu nach Groß-Ostheim gewechselt ist, hat die Mannschaft niemanden, der Posten ist vakant. Und um sich in der zweithöchsten deutschen Klasse etablieren zu können, würden wir einen starken osteuropäischen Turner benötigen. Und vielleicht auch den einen oder anderen guten Deutschen. Wobei schon sicher ist, dass Niklas Neuhäusel, eines der größten Talente in Deutschland, für uns an allen Geräten turnen wird.“

In dieser Saison startete der 16-jährige Groß-Umstädter vom SV Heubach lediglich mit einer Sondergenehmigung für die Adlerträger. „Er durfte maximal achtmal an die Geräte gehen. Im Hinblick auf den Aufstiegskampf wurde er erst fünfmal eingesetzt, darf also jetzt an drei Geräten aushelfen“, erklärte Jaschek, warum der Deutsche Mehrkampf- und Seitpferd-Meister der AK 15/16 trotz seiner Klasse so selten das Eintracht-Trikot trug.

Gebrochene Finger

Sein Einsatz im Aufstiegskampf ist nun noch wichtiger geworden, nachdem sich in Sulzbach Neuzugang Tim Spetzke verletzte. Der wegen seines Studiums in Darmstadt in diesem Jahr aus Cottbus gekommene Turner vergriff sich bei einer Stützkehre am Barren und brach sich zwei Finger. Dieser unglückliche Zwischenfall war das aufregendste am Wettkampf in der Sulzbacher Eichwaldhalle. Allen Protagonisten war klar, wie weit getrennt die Turner in diesem Rhein-Main-Duell leistungsmäßig sind. Der klare Ausgang bestätigte dann auch voll und ganz die Prognose.

Starker Tim Schneider

Für das Highlight des Tages sorgte diesmal Tim Schneider, der in seiner Paradedisziplin am Boden nicht nur die anspruchsvollste Übung des Tages, sondern auch die am höchsten bewertete (14,05 Punkte) zeigte. Der Routinier bekam auch die zweitbeste Wertung: Mit 13,80 beim Sprung, der Paradedisziplin der Frankfurter. Ihm am nächsten kam Bojan Dejanovic (13,70), ebenfalls im Sprung, der zwar die meisten Scorerpunkte sammelte, dem aber ungewöhnlich viele kleine Fehler am Boden unterliefen. Hier blieb er weit hinter seinen Möglichkeiten. Eine gelungene Barren-Übung präsentierte Niklas Volk dem Publikum.