Moritz und Anton Schmidt-Opper: Das sind die Brüder des Erfolges

Die Brüder Moritz und Anton Schmidt-Opper hatten maßgeblichen Anteil am Aufstieg des SC 80 Frankfurt in die Hallenhockey-Bundesliga.

Sie sind zwei Sportler, wie sie im Buche stehen: Der 25 Jahre alte Moritz Schmidt-Opper und sein um drei Jahre jüngerer Bruder Anton. Nicht zuletzt dank ihrer Athletik und Technik, ihres taktischen Vermögens und ihrer Einstellung spielt der SC 80 Frankfurt in der kommenden Saison zumindest in der Halle wieder Erstliga-Hockey.

Bevor es für die Brüder und ihre Mannschaft nach der erfolgreichen Zweitliga-Hallensaison wieder nach draußen geht, stehen noch zwei besondere Partien auf dem Programm. Besonders jedenfalls für die Familie Schmidt-Opper, denn der längst feststehende Meister und Aufsteiger trifft am Freitag auswärts und Sonntag (12 Uhr, Fabriksporthalle in Fechenheim) jeweils auf den Limburger HC, den Stammverein von Moritz und Anton. Und der Stammverein ihres Vaters Ekkhard Schmidt-Opper, der dort inzwischen Trainer ist. Der 55-Jährige wechselte einst selbst von Limburg nach Frankfurt (1987) und war noch erfolgreicher als seine Söhne – zwei olympische Silbermedaillen und zwei Europameistertitel in der Halle hat Ekkhard unter anderem gesammelt. Und er war Deutscher Meister: 1984 (Feld) und 1985 (Halle) mit Limburg, 1989 mit dem SC 80 (Feld).

Dass es eine Verbindung gibt zum Sport des Vaters ist klar, zum Hockey aber kamen Anton und Moritz „ohne Druck“, wie beide betonen. Hängengeblieben sind als erste Erinnerungen vielmehr die Wochenenden auf dem Tennisplatz bei den Wettkämpfen der Mutter, die eine gute Spielerin war. „Da waren wir immer dabei, aber irgendwie haben wir dann doch nicht mit Tennis angefangen, sondern mit Hockey“, berichtet Moritz.

Losgelassen hat der Sport die Brüder dann nicht mehr. Bald wurde das in die Wiege gelegte Talent sichtbar und Moritz durchlief alle Junioren-Nationalmannschaften von der U16 bis zur U21. „Leider war ich nie bei einem ganz großen Turnier dabei, aber in der Mühle war ich schon mittendrin“, erzählt er. Ganz war diese Welt aber nie seine. Im Gegensatz zum SC 80, wo er schnell heimisch wurde.

Fast nach Mannheim

Sogar noch vor dem großen Bruder wechselte Anton an die Feldgerichtstraße und nahm fünf Jahre lang das fast tägliche Pendeln zum Training und zu den Spielen auf sich – ohne die Unterstützung der Eltern wäre das nicht möglich gewesen. Erst seit rund zwei Jahren wohnt Anton in Frankfurt. Ein „80er“ ist er schon viel länger: „Seit ich hierher gewechselt bin, habe ich mich im Verein in jeder Mannschaft wohl gefühlt. Man ist einfach direkt im Club angekommen und in den letzten Jahren kamen natürlich noch viele positive Erlebnisse dazu. Es macht einfach Spaß, dazuzugehören.“

Trotz aller Verbundenheit stand der Verbleib von Moritz und Anton Schmidt-Opper beim SC 80 vergangenes Jahr auf der Kippe. Nach dem dramatischen Abstieg aus der Hallenhockey-Bundesliga und angesichts fehlender Aufstiegsperspektiven auf dem Feld erschienen die Angebote vor allem aus Mannheim verlockend. Doch letzten Endes blieben beide. Was nicht zuletzt damit zusammenhing, dass sie sich als Jugendtrainer auch anderen gegenüber in der Pflicht sahen. „Außerdem haben wir super viel erlebt im Verein und mit einigen Mitspielern hier, das sind viele Sachen, die zusammenschweißen“, gibt Anton zu bedenken, der übrigens auch Kapitän der Mannschaft ist.

Nicht der einfache Weg

Und Moritz verrät, wie sich die Brüder eine ideale Hockey-Zukunft vorstellen: „In der Jugend steckt bei uns im Verein viel Potenzial. Vielleicht können wir dank dieser guten Basis irgendwann auch wieder ganz oben mitspielen. Ich hoffe jedenfalls, dass wir eines Tages den Ertrag der ganzen Arbeit einfahren. Unter anderem für diesen Gedanken haben wir darauf verzichtet, den einfachen Weg in die Erste Liga zu gehen.“

Auch kein ganz leichter Weg wird für Moritz und Anton der am Freitag nach Limburg in die vertraute Halle des Stammvereins. Zumindest teilen beide die Erleichterung des Vaters, dass es im direkten Aufeinandertreffen um nichts mehr geht – auch Limburgs Klassenerhalt ist in trockenen Tüchern. Ernsthaft darüber gesprochen, wie man im Fall der Fälle damit umgegangen wäre, einander den Aufstieg zu vermasseln oder den Abstieg einzubrocken, habe man in der Familie nicht, sagt Moritz: „Aber es ist schon klar, dass wir nicht die Schläger hochgenommen und das Spiel einfach so verloren hätten.“ Was nun wirklich nicht damit zusammenhänge, dass es bei beider Weggang aus Limburg auch den einen oder anderen missgünstigen Ton gegeben habe. „Das ist Vergangenheit. Sicher ist aber auch, dass wir das Spiel da gewinnen wollen“, stellt Anton klar. Natürlich wollen sie das. Und dann schnell nach Frankfurt ins Clubheim zur Meisterfeier.