Badminton: Der Abstieg droht

Die Freude über den Aufstieg der Zweiten Mannschaft in die Hessenliga wich bei der TuS Schwanheim schnell der ernüchternden Tatsache, dass der Abstieg der Ersten Mannschaft in die Oberliga Mitte ein sehr reelles Szenario ist.

Um die Klasse zu halten, müssten die Badmintonspieler der TuS Schwanheim als Tabellenvorletzter am finalen Spieltag (25. März) der Regionalliga Mitte nicht nur Schlusslicht und Absteiger TuS Neuhofen bezwingen, einen Tag zuvor muss auch beim Spitzenreiter BC Saarbrücken-Bischmisheim III gepunktet werden. Dazu darf der punktgleiche Mitkonkurrent und Drittletzte TV Dieburg/Groß-Zimmern nicht genauso viele Zähler wie die Frankfurter holen, da er das bessere Spiel- und Satzverhältnis hat.

Und selbst dann wäre damit der Abstieg noch nicht abgewendet. Es könnte sein, dass sogar drei Mannschaften in die Oberliga müssen, wenn es Absteiger aus der Zweiten Bundesliga Süd in die Regionalliga Mitte gibt. „Wir hatten während der gesamten Saison ein unglaubliches Pech. Es begann mit dem Kreuzbandriss von Jens Kamburg am ersten Spieltag und setzte sich während der gesamten Runde fort“, nennt Abteilungsleiter Bernd Georg das größte Problem der Schwanheimer.

Am vergangenen Doppelspieltag erwischte es den TuS Schwanheim mit dem 2:6 gegen Fun-Ball Dortelweil II und dem 0:8 bei OTG Gera noch einmal knüppelhart. Beim verlorenen Heimspiel gegen Dortelweil mussten die Gastgeber neben Jens Kamburg noch auf die erkrankte Sophie Kister und auf ihren Spitzenspieler Robert Georg verzichten. Der in Basel arbeitende Robert Georg hat einmal im Jahr Bereitschaftsdienst, ausgerechnet an diesem Wochenende war es so weit.

Dennoch hofften die Gastgeber auf einen Punktgewinn. Béla Arndt gewann das dritte Einzel gegen Christian Burdenski 21:17, 25:23, Theresa Isenberg setzte sich gegen Michelle Antony mit 21:10, 21:15 durch. Spekuliert hatten die Schwanheimer noch auf einen Sieg von Daniel Schmidt und des Mixed-Paares. Schmidt, der sonst eigentlich nur im Doppel beziehungsweise Mixed eingesetzt wird, hatte im dritten Satz des Spitzeneinzels konditionelle Probleme, die letztlich zur 9:21, 21:17, 17:21-Niederlage gegen Johannes Grieser führten. Als klar war, dass Dortelweil im Mixed an der Seite von Xuan Giao-Tien Nguyen den sonst in der Ersten Bundesliga spielenden Thomas Legleitner einsetzen würde, schwanden die Chancen auch da. Schmidt/Isenberg hielten sich tapfer, unterlagen aber 17:21, 19:21. Die restlichen Vergleiche waren wie erwartet eine klare Angelegenheit für die Gäste.

Noch ein Kreuzbandriss

Tags drauf fuhren die Frankfurter nach Gera auch noch ohne Caroline Georg und Daniel Schmidt, die arbeiten mussten. Im Team standen mit Dimitri Friedrich, Daniel Schellhorn und Lisa-Marie Bötsch drei Verbandsliga-Akteure. Schon im ersten Spiel mussten die Gäste einen weiteren Rückschlag verkraften: Zu Beginn des dritten Satzes erlitt Friedrich einen Kreuzbandriss. Nicht nur, dass dadurch zwei Punkte kampflos abgegeben wurden. Der Schock saß tief. So verloren auch Arndt (20:22 im dritten Satz gegen Tom Käßner) und Isenberg (21:18, 19:21, 12:21 gegen die Ex-Maintalerin Maxi Stelzer) Spiele, die als Siege eingeplant waren. Am Ende stand ein aus Frankfurter Sicht vernichtendes 0:8.