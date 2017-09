Der BSC feiert seine „Auferstehung“

In der Fußball-Kreisoberliga Frankfurt klingeln beim FC Posavina schon die Alarmglocken: Nach der Niederlage beim FC Croatia (siehe Extratext) soll laut dem Sportlichen Leiter Pero Bosniak in dieser Woche eine außerordentliche Vorstandssitzung stattfinden: „Wir wollen einen neuen Impuls setzen.“

Beim Tabellenvorletzten BSC Schwarz-Weiß 19 scheint es aufwärts zu gehen: Gegen die hocheingeschätzte SG Westend wurde der erste Sieg eingefahren.

Rödelheimer FC – Spvgg. Fechenheim 0:4 (0:3). – Der Spitzenreiter legte los wie die Feuerwehr. Schon nach 16 Minuten lagen die Gäste durch Kamil Yikilmaz (2./8.) und Daniel Lotz (16.) mit 3:0 vorne. „Da war das Spiel schon entschieden“, meinte Rödelheims Pressesprecher Volker Flauaus. Nach dem 4:0 durch Toga Tuygar (53.) schalteten die Gäste einen Gang herunter. Auch nach der Gelb-Roten Karte für Joel Remhof (65.) geriet der Sieg nicht in Gefahr. Zumal auf der Gegenseite Nuno Pires Lopes kurz darauf ebenfalls mit „Gelb-Rot“ vom Platz musste (73.). „Fechenheim war in allen Belangen besser“, stellte Flauaus fest.

BSC Schwarz-Weiß 19 – SG Westend 4:3 (3:3). – Die Gastgeber holten die ersten Punkte gegen die ambitionierten Gäste – trotz eines zwischenzeitlichen 1:3-Rückstandes. Was für SG-Pressewart Thomas Horn völlig unverständlich war: „Wir müssen das Spiel gewinnen. Der Gegner war nach dem 3:1 schon tot. Aber wir haben den Kampf nicht angenommen. Das ist bitter.“ Zumal der Siegtreffer in der 90. Minute fiel – Roy Mokzycki war erfolgreich. Zuvor hatten Pietro Saraca (7.), Jan Hütter (31.) und Maximilian Büge (38.) für den BSC getroffen, für Westend machten Alen Tahirovic (16./25.) und Mirsen Mustajbegovic (29.) die Tore.

TSG Niederrad – FC Kalbach II 2:0 (1:0). – Mit zwei „Last-Minute“-Toren entschieden die Gastgeber die Partie für sich. Oguz Akkas vor der Halbzeitpause (45.) und Oktay Sen kurz vor dem Abpfiff (89.) sorgten für den dritten „Dreier“ des Aufsteigers. TSG-Coach Artug Özbakir sprach von einem „verdienten Sieg“, wohingegen Gästetrainer Karol Drynda meinte, dass „ein Unentschieden gerecht“ gewesen wäre.

SV Blau-Gelb – SV Griesheim Tarik 1:4 (1:2). – Der Aufsteiger aus Ginnheim bleibt weiter sieg- und punktlos. Karim Bökenkamp hatte Blau-Gelb zwar in Führung gebracht (5.), danach waren aber nur noch die Gäste am Zug. Zouhir El Mard gelang der Ausgleich (19.), dann setzte Anas Amjahid einen Freistoß aus 20 Metern in die Maschen (23.). Nach dem Seitenwechsel erhöhten Issam Chami (60.) und Mostafa El Aadmi (80.). El Aadmi hätte nach Aussage seines Trainers Jorge Huberman die Partie alleine entscheiden können – vier Mal sei er alleine vor des Gegners Tor gescheitert. Blau-Gelb-Coach Sven Janssen sieht die Lage seines Teams gelassen: „Unser teilweise gutes Spiel können wir noch nicht in Punkte ummünzen. Vor allem müssen wir anfangen zu kämpfen.“

FC Tempo – Germania Enkheim 0:5 (0:1). – 15 Minuten bestimmten die Gastgeber die Partie, dann verlor das Team von Trainer Dragoljub Milanovic die Ordnung. Spielausschuss-Chef Zoran Marcetic sparte nicht mit Kritik: „Das war eine Blamage. Wir sind eingebrochen. Die Jungs haben nicht miteinander, sondern jeder nur für sich gespielt.“ Dazu passt, dass Kapitän Djordje Kovacic in der 90. Minute „Gelb-Rot“ sah. Es trafen Maximilian Krebs (25./78.), Benjamin Binz (63.), Johannes Schmidt (70.) und Adrian Berger (85.).

TSG 51 – Concordia Eschersheim 1:2 (1:0). – Die Gäste agierten im ersten Abschnitt zu umständlich, die TSG machte aus zwei Chancen zumindest ein Tor – Felix Flüss traf aus 22 Metern ins Torwarteck (12.). Nach anhaltendem Reklamieren sah auch noch Eschersheims Yuriy Dutchak mit dem Halbzeitpfiff „Gelb-Rot“. Trotz Unterzahl dominierte die Concordia die zweite Halbzeit. Edin Zekan gelang der Ausgleich (56.). Einen Foulelfmeter von Joscha Löbig konnte TSG-Torwart Mohammed Yousuf zwar parieren (73.), kurz darauf war er aber gegen Löbigs Schuss machtlos (76.). Zudem traf Löbig noch einmal die Latte (81.). „Das war eine großartige Reaktion. In der zweiten Halbzeit hat bei uns vieles gestimmt“, lobte Eschersheims Trainer Roland Stipp.

Viktoria Preußen – TuS Makkabi 1:3 (0:0). – „Wir konnten die Ausfälle von Stahl, Wagner, Topel und Reichert nicht kompensieren“, lautete das Fazit von Viktorias Sportlichem Leiter Thomas Mahlau. Branislav Glamocanin (55./78.) und Robel Tsegai (88.) trafen für Makkabi, für das 1:1 hatte Stefano Amore gesorgt (62.). „Makkabi war klar besser. Bei uns war es eine Fehlpassorgie“, so Mahlau.

(omü)