Der Meister erfüllt seine Pflicht

Mit dem 3:0 (1:0) gegen den SV Steinbach feierte Hessen Dreieich in der Fußball-Hessenliga nicht nur seinen vierten Sieg hintereinander, sondern ist darüber hinaus seit mittlerweile 376 Minuten ohne Gegentreffer.

„Es ist nicht einfach gegen Mannschaften, die sehr tief gestaffelt stehen, die Geduld aufzubringen, um eine Lücke zu finden und letztendlich zum Abschluss zu kommen. Wir haben gesehen, dass man 92 Minuten hart arbeiten muss, um drei Punkte einzufahren. Das war ein Pflichtsieg“, meinte Trainer Rudi Bommer nach dem vierten Sieg von Hessen Dreieich in der laufenden Hessenliga-Runde.

Aufgrund von Verletzungen und Rotsperren hatte Bommer im Vergleich zum 4:0 gegen Lohfelden nun gegen Steinbach in Ljubisa Gavric, Jörn Kohl und dem wieder genesenen André Fließ für Daniel Henrich, Loris Weiss (beide gesperrt) und Abassin Alikhil (verletzt) gleich drei neue Spieler für die Startelf nominiert. Tim Fließ und Nikola Mladenovic rückten aus der Verteidigung ins defensive Mittelfeld, Gavric (innen) und Kohl (links) nahmen ihre Positionen in der Viererkette ein.

Gegen die defensiv diszipliniert stehenden Osthessen ließen die Dreieicher von Beginn an den Ball laufen und gingen mit der ersten guten Chance in Führung: Zubayr Amiri köpfte eine Flanke von Jörn Kohl nach einer Viertelstunde zum 1:0 ein. Der Meister bestimmte weiter das Spiel, vergab aber durch Khaibar Amani, der kurz nach der Pause mit Leistenproblemen ausschied, den zweiten Treffer (25.). Zwei Minuten vor dem Pausenpfiff verpassten die Gäste bei einem ihrer seltenen Konter den möglichen Ausgleich: Sasa Dimitrijevic überlupfte im Eins-gegen-Eins Torwart Pierre Kleinheider, der Ball klatschte jedoch an den linken Pfosten.

Zu Beginn der zweiten Hälfte ließen die Hausherren durch Marc Schnier (46.) und Amani (51.) zwei gute Chancen aus, dann verflachte die Partie. Dreieich machte das Spiel, doch erst in der 72. Minute führte ein Geistesblitz von André Fließ zum 2:0, als er Schnier freispielte und dieser vollendete.

„Steinbach hat in der Defensive gut gestanden und hatte bis auf den Pfostenschuss keine nennenswerte Offensivaktion“, meinte Bommer, der im Großen und Ganzen zufrieden war, zum Spielverlauf. Tim Fließ und Mladenovic begannen gut im Mittelfeld, „haben dann aber nachgelassen. Das war noch nicht so wie bei Henrich und Alikhil, die sich auch schon länger kennen“, meinte Bommer. „Carlos McCrary hat das ganz gut gemacht, er braucht noch die Bindung zur Mannschaft. Aber er hat seine ordentliche Leistung mit einem Tor gekrönt.“ Zwei Minuten vor Spielende traf der Ex-Seligenstädter zum 3:0-Endstand.

(leo)