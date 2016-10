Löwen Frankfurt: Derby gegen Bad Nauheim: Duell der Erzrivalen

Die Eishockey-Duelle zwischen den Löwen Frankfurt und den Roten Teufel Bad Nauheim sind immer etwas Besonderes. Auf den Rängen geht es heiß her, auf dem Eis meistens sehr eng zu. Von den 20 Spielen, die die Kontrahenten seit 2011 in der Oberliga West, beim Hessen-Cup und in der DEL2 bestritten haben, waren 15 bis zur letzten Sekunde spannend. So auch das letzte am 28. Februar: Die Wetterauer führten am Ratsweg 2:1, Frankfurt nahm den Keeper von Eis, traf mit sechs Feldspielern den Pfosten und kassierte dann 18 Sekunden vor der Sirene durch Diego Hofland das 1:3.

Die Rivalität ist groß. Doch allzu oft standen sich die beiden Erzrivalen gar nicht gegenüber. Der Grund ist einfach: Zu selten spielten Frankfurt und Bad Nauheim in einer Klasse. In den 60er Jahren war der VfL den Frankfurtern überlegen. In der letzten gemeinsamen Bundesliga-Saison 1969/70 siegten die Wetterauer 7:3 und 9:3. Während Bad Nauheim in den 70ern zu den Top-Teams in Deutschland zählte, fristete die Eintracht ein bescheidenes Dasein. Erste Pflichtspiele gab es erst in den Jahren 1984 bis 1986. Von den acht Partien in der Zweiten Bundesliga gewann Bad Nauheim vier, die Eintracht zwei. Danach trennten sich wieder die Wege. Eintracht Frankfurt wurde erstklassig, Bad Nauheim verschwand aus den oberen Regionen und machte vor allem durch Insolvenzen und Namensänderungen auf sich aufmerksam.

1991 erwischte es auch die Frankfurter. Die Eintracht trennte sich vom Eishockey, die neu gegründeten Löwen mussten in der Regionalliga starten und sich dort mit zweistelligen Siegen gegen die Bad Nauheimer 1b schadlos halten.

Bis zur nächsten Insolvenz der Frankfurter begegneten sich beide Teams nur in der Vorbereitung. Die Löwen beziehungsweise Lions hatten die Bad Nauheimer deutlich überflügelt, sie spielten in der DEL. In den sechs ausgetragenen Freundschaftsspielen gelang Bad Nauheim einmal ein Unentschieden, Frankfurt gewann fünfmal, zuletzt 3:2 in der Meister-Saison 2003/04. Das sollte der letzte Vergleich für acht Jahre sein. Erst 2011/12 ging’s wieder in der Oberliga West um Punkte. In der ersten Saison gewannen die Roten Teufel gleich alle vier Spiele. Der erste Triumph der „Neuzeit“ gelang den Löwen am 20. September 2012 mit einem 4:3. Danach gestaltete sich die Bilanz ausgeglichen. Nun spielen beide Teams im dritten Jahr vereint in der DEL2. Obwohl die Löwen am Ende stets die Nase vor dem Rivalen hatten, spricht die Derby-Bilanz mit 5:3-Siegen für Bad Nauheim.

Die Ergebnislisten aus den Pionier-Jahren des Eishockeys sind leider nicht komplett. Die Archive waren noch nicht so weit wie heute. Betrachtet man allein die Spiele zwischen den Nachbarn seit der Löwen-Gründung 1991, liegen die Roten Teufel mit 15:12-Siegen vorne.

Einer, der sich besonders auf das Match freut, ist Löwen-Verteidiger Joel Keussen, der letzte Saison das Trikot der Roten Teufel trug: „Wenn die Hütte voll ist und die Luft im Stadion brennt, dann sind alle Emotionen da. Die Rivalität ist groß und das ist auch gut so. Das wird man auf dem Eis und auf den Rängen spüren.“

Ähnlich sieht es Löwen-Trainer Paul Gardner: „Die Fans bringen eine Menge Energie ins Spiel, was sich automatisch auf die Spieler überträgt. Wir wollen unseren guten Lauf in der eigenen Halle fortsetzen. Deswegen haben wir diese Woche viel Zeit damit verbracht, an den kleinen, aber wichtigen Details zu arbeiten. Das stimmt mich optimistisch, auch wenn uns einige wichtige Spieler fehlen und wir darauf geachtet haben, unseren Spielern auch Regenerationsmöglichkeiten während der Trainingswoche zu bieten.“ Heute wie auch am Sonntag in Rosenheim muss Gardner neben den Langzeitverletzten Nick Mazzolini, Matt Tomassoni und Dennis Reimer auch auf Richie Mueller (Gehirnerschütterung) verzichten.

Hochmotiviert

Bad Nauheim kann hingegen in Bestbesetzung antreten. Nach der ersten „Nullnummer“ am vergangene Wochenende wartet auf die Roten Teufel eine harte Bewährungsprobe: Heute das Derby in Frankfurt, am Sonntag geht es im Colonel-Knight-Eisstadion gegen die Kassel Huskies. „In Bietigheim waren wir nicht bereit, da herrschte die Einstellung: ,Gelingt etwas, ist es riesig, verlieren wir, ist es auch gut.‘ So etwas darf uns nicht wieder passieren“, sagt Trainer Petri Kujala.

In den Hessen-Duellen braucht er dies aber nicht zu befürchten. „Da ist jeder bis zur Haarwurzel motiviert.“ Punkte-Vorgaben macht der Finne keine. „Wenn alle ihr Bestes geben, bin ich zufrieden. Und sollte der Gegner dann noch besser sein, brauchen wir uns nichts vorzuwerfen.“