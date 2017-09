Die Begründung des Schiedsgerichtes des Hessischen Rugby-Verbands

Die Begründung im Wortlaut:

In den Anlagen zu den Richtlinien der 3. Liga Süd-West (1. Teilnahmeberechtigung) heißt es: „ . . . Zum Pflichtspielbetrieb der 3. Liga Süd-West werden nur Mannschaften zugelassen, die nach . . . § 3 der Richtlinien der 3. Liga Süd-West die entsprechende schriftliche Teilnahmeerklärung, bei neu hinzukommenden Verein die Zustimmung des jeweiligen Landesverbandes vorweisen können und die Teilnahmegebühr bezahlt ist.“

Der Hessische Rugby-Verband (HRV) hat aus nachvollziehbaren Gründen die Zustimmung verweigert (fehlende sportliche Qualifikation), insofern ist der BSC Offenbach in der 3. Liga Süd-West nicht teilnahmeberechtigt.

Weiterhin heißt es in den Richtlinien in § 5 Erweiterter Ausschuss der 3. Liga Süd-West, Absatz 4, unter anderem: „Der Liga-Ausschuss beschließt auf seiner Sitzung über Regelungen des Spielverkehrs für die 3. LSW, die nicht den geltenden Satzungen, Richtlinien und Ordnungen des DRV und der 3. LSW widersprechen dürfen.“

Die Aufnahme des BSC Offenbach in die 3. LSW widerspricht aber der Spielordnung des DRV (§7 Abs. 2). „Falls eine Mannschaft zweimal in der Saison nicht antritt oder ihre Mannschaft zurückzieht, verwirkt sie das Recht, an der Runde teilzunehmen und wird in der nächsten Saison in die Klasse unter der 2. BL eingegliedert. . . . Diese Wertung findet auch bei Rückzug bzw. Auflösung einer Mannschaft aus der laufenden Runde Anwendung.“

Analog zur DRV-Spielordnung (Anmerkung der Redaktion: Der DRV ist für Erste und Zweite Liga zuständig) muss der BSC Offenbach in der Regionalliga Hessen beginnen, da es in Hessen keine Liga unterhalb der Regionalliga Hessen gibt. Ein Anspruch auf Ersatzleistungen des BSC Offenbach gegenüber dem HRV kann nicht bestehen, da die Richtlinien der 3. LSW dem BSC im Vorfeld bekannt gewesen sein mussten. . . . So sehr wir uns über die rasche „Genesung“ des BSC Offenbach freuen und das Engagement aller dort Beteiligten schätzen, muss auch Verständnis dafür vorhanden sein, bestehende Regelungen einzuhalten. Dem HRV-Schiedsgericht gehören Marko Deichmann (Eintracht Frankfurt) und Jens Hausner (TSV Krofdorf-Gleiberg) an. Thomas Roth (BSC Offenbach) durfte wegen Befangenheit an der Entscheidungsfindung nicht mitwirken.