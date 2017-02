Die Eintracht und der wiedererstarkte Rekordmeister

Nach dem Abstieg der Profis aus der Fußball-Bundesliga taten sich beim VfB Stuttgart auch die A-Junioren schwer – der deutsche Rekordmeister in dieser Altersklasse (10 Titel, 15 Finalteilnahmen) stürzte zwischenzeitlich bis in die Abstiegszone der U19-Bundesliga Süd/Südwest ab. Jetzt aber, genau pünktlich zum Duell mit Eintracht Frankfurt am heutigen Samstag (14 Uhr), stehen die Schwaben wieder voll im Saft. Das zumindest lässt ihr 6:0 bei Greuther Fürth im ersten Spiel nach der Winterpause vermuten.

Beim VfB hat man im Winter auf die doch katastrophale Vorrunde reagiert und den Trainer ausgetauscht. Heiko Gerber, 2007 Deutscher Meister unter Ex-Eintracht-Trainer Armin Veh und zweimaliger A-Nationalspieler, wurde von der U16 zu den A-Junioren befördert, für Kai Oswald lief es genau anders herum. Und der erste Eindruck sagt: Alles richtig gemacht im Neckar-Park.

Die Eintracht hielt natürlich an Alexander Schur fest, auch nach drei Niederlagen in Serie im November und Anfang Dezember. Denn zum einen ist er nun einmal der Trainer, dem man am Riederwald vertraut und der schon bewiesen hat, dass er auch schwierige Aufgaben zu lösen vermag. Und zum andern erfüllen Schur und seine Kollegen die Kernaufgabe des Leistungszentrums zur absoluten Zufriedenheit aller Beteiligten – Bundesliga-Shooting-Star Ayamane Barkok könnte noch für die U19 spielen und auch Furkan Zorba hat schon einen Profivertrag, saß bereits bei Erstligaspielen auf der Bank und trainiert immer wieder unter Niko Kovac. „Die Zusammenarbeit mit den Profis könnte nicht besser sein, abgesehen vielleicht von der räumlichen Trennung“, bestätigt Schur.

Auf Anhieb klappte bei der Eintracht übrigens auch die Integration der Winter-Neuzugänge. Deji Beyreuther und Mahato Takahashi (beide FSV Frankfurt) standen wir Torschütze Renat Dadashov beim 3:0 gegen Ingolstadt in der Startelf und machten Lust auf mehr.

(rst)