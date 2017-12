Einen versöhnlichen Abschluss streben die A-Jugendfußballer von Eintracht Frankfurt im letzten Spiel des Jahres in der U19-Bundesliga beim SV Wehen-Wiesbaden an.

Die A-Junioren der Eintracht wollen Revanche nehmen für das 1:2 im Hinspiel, das zu den Gründen dafür gehört, weshalb Aufsteiger Wehen-Wiesbaden bislang in der Tabelle vor ihnen platziert ist. Ein Punkt am heutigen Samstag (17 Uhr, Halberg) würde Wehen reichen, dass das bis ins neue Jahr hinein so bleibt.

Zuletzt erkämpfte die Eintracht ein 0:0 gegen Tabellenführer TSG Hoffenheim, der am Riederwald allerdings auch einiges schuldig blieb. Ein Unterschied zwischen dem Spitzenreiter und dem Tabellenneunten war nicht zu sehen. Ganz ähnlich gestaltete Wehen seine Partie letzte Woche beim VfB Stuttgart, die 1:1 endete.

„Wehen spielt eine sehr ordentliche Saison und steht zu recht im Tabellenmittelfeld. Sie haben eine kompakte Defensive die wenig Chancen zulässt und bei Balleroberungen ein gefährliches Konterspiel einleiten kann“, weiß Eintracht-Trainer Alexander Schur. Trotzdem erwartet er von seinem Team einen Sieg: „Die Niederlage im Hinspiel war bitter, jetzt hat jeder einzelne Spieler die Möglichkeit zur Wiedergutmachung. Wir müssen uns auf Augenhöhe präsentieren und wissen, dass wir mit einem Sieg einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung machen können.“

U17 gegen Hoffenheim

Ebenfalls am heutigen Samstag empfangen die B-Junioren der Eintracht die TSG Hoffenheim am Riederwald (13 Uhr). Und das ist nach enttäuschenden Ergebnisse ein ziemlich „dicker Brocken“ für das Team von Trainer Frank Leicht.

Hoffenheim spielte zuletzt genau wie die Eintracht nur 2:2 – die Frankfurter in Heidenheim, die TSG beim SV Elversberg. Aber was heißt schon nur? Eine Woche zuvor unterlagen die Frankfurter beim damaligen Tabellenletzten mit 0:1.

Zu achten hat die Eintracht sicher auf Hoffenheims U17-Nationalspieler Bleart Dautaj, der in den bisherigen 15 Spielen bereits elf Tore erzielt hat. „Die Hoffenheimer bringen eine ungemeine individuelle Klasse auf den Platz. Wenn man ihnen den Raum lässt, ziehen sie ihr Spiel auf und bereiten jedem Gegner große Probleme“, warnt Leicht auch vor ihm. Für die eigene Mannschaft sei aber vor allem wichtig, sich auf sich selbst zu konzentrieren: „Es gilt, effektiver zu sein und zielstrebiger in Richtung gegnerisches Tor zu agieren.“ (rst)