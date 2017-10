Fußball-Verbandsliga Süd: Ein „dicker Brocken“

Während Tabellenführer FV Bad Vilbel bereits gestern Abend mit dem 4:0 gegen den FC Bensheim vorlegte (siehe Extratext), ist Verfolger Türk Gücü Friedberg erst am Sonntag am Start.

Ein „dicker Brocken“ kommt mit dem Hanauer SC auf Rot-Weiss Frankfurt II zu. Der Mitaufsteiger hat vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zuletzt Hessenliga-Absteiger Rot-Weiß Darmstadt mit 4:0 abgefertigt. Zeitgleich gastiert der SV FC Sandzak bei Viktoria Urberach (alle Spiele am Sonntag um 15 Uhr).

Außerdem muss Türk Gücü Friedberg zu Germania Ober-Roden, den zuletzt überraschend in Alsbach gestrauchelten Aufsteiger, der von Rang vier auf sechs zurück fiel. Die vergangene Woche spielfreien Friedberger fahren trotzdem mit viel Respekt nach Rödermark.

Trainer Hicham Tahrioui von Rot-Weiss Frankfurt II war nach dem 4:1 in Bensheim regelrecht beseelt vom Auftritt seines Teams in der zweiten Halbzeit. Und so blickt er dem Duell mit dem mittlerweile den eigenen Ansprüchen immer mehr gerecht werdenden Hanauer SC gelassen entgegen, bei dem mit Sercan Demir ein ehemaliger „Roter“ sein Comeback feiern könnte.

Für den SV FC Sandzak war das 2:3 gegen Hanau 93 eine bittere Erfahrung. Phasenweise spielte das Team von Aleksandar Pajic den Gegner am vergangene Sonntag fast schon an die Wand, ehe mit dem Treffer zum 2:2 alles zusammenbrach. „Wir müssen noch einiges lernen – und zwar schnell“, folgerte der Coach. Besonders das Umschalten nach Ballverlusten hatte ihm nicht gefallen. „Das ging zu langsam“, bemängelte Pajic – was im Spiel bei Viktoria Urberach nicht mehr vorkommen soll.

Nach Sabics Elfmetertor hat es der Klassenprimus leicht FV Bad Vilbel – FC Bensheim 4:0 (1:0). – Der Tabellenführer hatte es zunächst nicht leicht gegen die diszipliniert verteidigenden Gäste, clearing

(rst)