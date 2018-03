Gewichtheben: Eine homogene „Reserve“

Die Voraussetzungen für den ASC Zeilsheim waren nicht die besten gewesen. Marina Büchsenschütz, die mit Abstand stärkste Gewichtheberin des Teams, hatte sich mit Grippe abgemeldet. Doch das letzte Aufgebot, das Trainer Peter Krinke zusammenstellte, kämpfte mit Erfolg. Mit 266:231 Relativpunkten blieben die Punkte im hessischen Duell der Regionalliga Rheinland-Pfalz/Saar in Zeilsheim, das sich dadurch auf den zweiten Platz verbesserte. Die FTG Pfung-stadt verpasste ihre letzte Chance auf den Klassenverbleib und wird im kommenden Jahr voraussichtlich in der Oberliga antreten, da in Hessen ja kein eigener Ligabetrieb mehr existiert.

„Ich bin natürlich zufrieden“, sagte Krinke, „wir haben das Glück, dass wir ein großes Reservepotenzial haben.“ Erstmals Stärkste ihrer Mannschaft war Nina Bruch, die in allen Disziplinen Bestleistungen aufstellte und 62 Relativpunkte erzielte. Tobias Smith, einziger Routinier im Aufgebot, gelingt es immer mehr, seinen Gewichtszuwachs in bessere Leistungen umzusetzen. Er brachte mit 82 Kilo im Reißen und 97 Kilo im Stoßen in der Summe 179 Kilo im Zweikampf zur Hochstrecke, blieb mit 58 Punkten aber noch unter seiner Bestleistung.

Drittbeste ihres Teams war bei ihrem ersten Wettkampf Tanja Wagner, die mit sechs gültigen Versuchen 52 Punkte schaffte und einen Zähler besser abschnitt als Tony Neal, der mit 142 Kilo im Stoßen eine persönliche Bestleistung hinlegte. Andreas Niederkircher holte 43 Punkte und schaffte mit Ausnahme des Stoßens, wo ihm zwei Versuche über 100 Kilo knapp ungültig gegeben wurden, überall persönliche Bestleistungen. „Wir haben ziemlich homogen gehoben“, benannte Krinke den Grund des Erfolges. Pfungstadt hatte zwar mit Daniel Krchnavy (65) den stärksten Gewichtheber des Tages in seinen Reihen, aber auch die zwei Akteure mit den mit Abstand wenigsten Punkten des Wettkampfs.

Einzelergebnisse: Nina Bruch (49,2 Kilo Körpergewicht): 62 Relativpunkte (42 Reißen/52 Stoßen/94 Zweikampf); Tobias Smith (65,8): 58 (82/97/179); Tanja Wagner (71,1): 52 (53/75/128); Tony Neal (110,9): 51 (117/142/259); Andreas Niederkircher (70,0): 43 (81/95/176); nicht in der Wertung: Sarah O’Hern: 41 (55/70/125).

(als)