U19-Bundesliga Süd/Südwest: Eintracht-U19 ist nach dem 1:3 schon Vorletzter

05.02.2018

Der Start der A-Jugendfußballer von Eintracht Frankfurt in die restliche Bundesliga-Runde ging in die Hose: Wie die Profis verloren auch die Nachwuchskicker vom Main am Sonntag gegen den FC Augsburg, allerdings vor heimischer Kulisse.