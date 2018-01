Handball-Bezirksliga A Wiesbaden/Frankfurt Grandiose Aufholjagd der SG Nied

Frankfurt. In der Bezirksliga A Wiesbaden/Frankfurt belohnten sich die Handballer der SG Nied in einem Nachholspiel bei der TV Erbenheim dank einer starken zweiten Hälfte mit einem Punkt. Chancenlos hingegen war die stark ersatzgeschwächte TSG Nordwest bei ihrem Gastspiel in Wiesbaden. mehr