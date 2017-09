Jugenfußball: Eintrachts U19 weiter nur Mittelmaß

Hauchdünn schrammten die A-Jugendfußballer von Eintracht Frankfurt gegen die noch sieglose Spvgg. Greuther Fürth an der dritten Saisonniederlage in der U19-Bundesliga vorbei.

Eintracht Frankfurt bleibt in der A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest Mittelmaß. Und Greuther Fürth, das lange tonangebende Team am Riederwald, steckt nach dem 1:1 (0:1) für den Moment sogar mit ganzen zwei Punkten im Tabellenkeller fest.

Fürths Trainer Josef Steinberger war verständlicherweise enttäuscht. „Wir haben über 60 Minuten richtig guten Fußball gespielt und hätten auch höher führen können. Es ist dann natürlich ärgerlich, wenn man in der Nachspielzeit den Ausgleich bekommt“, sagte er. Sein Kollege Alexander Schur von der Eintracht konnte das verstehen. „Natürlich überwiegt nach dem Ausgleich in letzter Minute bei uns erst einmal die Freude über den Punktgewinn. Mit etwas Abstand müssen wir uns aber auch eingestehen, in der ersten Halbzeit zu viele Fehler gemacht zu haben“, sagt er.

Ohne den verletzten Patrice Kabuya und wieder mit Profi Nelson Mandela Mbouhom im zentralen Mittelfeld sah sich die Eintracht zunächst stürmischen Gästen gegenüber. Frankfurts Torhüter Tobias Stirl musste gleich gegen Lukas Karakas ran, und auch Lucas Chrubasik beschäftigte den Schlussmann früh. Was bei der Eintracht noch keine Veränderung bewirkte. Jedenfalls konnte sich Karakas wieder in Position bringen und traf aus 16 Metern flach zum 1:0 für die Gäste ins Eck (15.).

Die größeren Chancen

Die Gastgeber taten sich auch in der Folgezeit schwer, wirklich gute Chancen gab es im ersten Abschnitt nicht. Immerhin stabilisierte sich Schurs Team in der Defensive und so blieb es bis zur Pause bei der knappen Gästeführung.

Im zweiten Abschnitt hatte wieder Karakas die erste Chance für die Franken, verfehlte aber knapp das Ziel. Und dann wurde endlich auch die Eintracht gefährlich. Gleich zweimal traf Mischa Häuser aus der Distanz die Torumrandung. Auf der Gegenseite scheiterte Nico Geyer bei einem Konter an Stirl, der richtig lag, als er einfach stehenblieb.

Eine Ecke in der Nachspielzeit führte dann doch noch zum Ausgleich. Häuser brachte den Ball nach innen, Laurin Stich setzte sich durch und traf per Kopf zum 1:1. Was für Schur schließlich auch in Ordnung ging: „Weil wir nach der Pause die größeren Chancen hatten“, begründete der Eintracht-Coach.

(rst)