Fußball-Kreisoberliga: Enkheim besinnt sich seiner Qualitäten

Im torreichsten Fußball-Spiel der Kreisoberliga gewann Griesheim Tarik beim FC Croatia mit 5:4. Das Team von Trainer Jorge Huberman ist mit fünf Punkten Rückstand Tabellendritter.

Rödelheimer FC – TSG Niederrad 1:1 (0:0). – In der schwachen Partie gab es nur wenige Höhepunkte. „Die Mannschaften haben sich neutralisiert und sind kein Risiko eingegangen“, sagte Rödelheims Pressesprecher Volker Flauaus. Eine Unaufmerksamkeit der Rödelheimer Abwehr nutzte Oguz Akkas zum 1:0 (81.). Die Gastgeber warfen nun alles nach vorne und wurden in der Nachspielzeit mit dem Ausgleich von Seyed Maqsoud Hashimi belohnt.

BSC Schwarz-Weiß 19 – SV Blau-Gelb 3:5 (1:5). – Mit einer starken ersten Hälfte sicherte sich Blau-Gelb den dritten Sieg in Folge. Sebastian Gäse (1./27., Foulelfmeter), Mark Scherpf (12.) und Amin Asli (30./36.) schossen einen beruhigenden Vorsprung heraus. Zudem traf Scherpf auch einmal ins eigene Tor (29.). Nach dem Seitenwechsel verstärkten die Gastgeber ihre Bemühungen und kamen durch Max Schneidmüller (75.) und Ararat Akkus (85.) wenigstens noch auf 3:5 heran. „Das Selbstvertrauen ist nicht da, uns misslingt fast jeder Ball“, analysierte BSC-Trainer Ramazan Ünlü.

Germania Enkheim – FC Posavina 2:1 (1:1). – Die Enkheimer kamen besser ins Spiel und gingen durch Johannes Schmidt in Führung (4.). Doch die Gäste kämpften sich in die Partie und erarbeiteten sich Möglichkeiten. Ante Peko gelang das 1:1 (19.). Weitere Chancen blieben ungenutzt. „Wir hätten mit einer Führung in die Halbzeitpause gehen müssen“, bemängelte Posavinas Sportlicher Leiter Pero Bosniak. Im zweiten Abschnitt waren die Gastgeber spielbestimmend. Nach einem individuellen Fehler in der Hintermannschaft der Gäste war Kevin Naumann zur Stelle und erzielte per Kopf den Siegtreffer (66.). „In der ersten Halbzeit hat uns Posavina den Schneid abgekauft, aber dann haben wir uns auf unsere fußballerischen Qualitäten besonnen“, stellte Germania-Coach Tihomir Tomic zufrieden fest.

FC Tempo – TuS Makkabi 1:4 (1:3). – Torjäger Branislav Glamocanin besiegte die Gastgeber fast im Alleingang: Er erzielte drei Tore (5., Foulelfmeter/43./81.). Zwischenzeitlich glich Stefan Njegic aus (12.). Karim Julian Zine brachte aber Makkabi wieder nach vorne (23.). Nach einem Zweikampf im Strafraum der Gäste pfiff dann der Schiedsrichter und gab zunächst Elfmeter (39.). Als er dann aber feststellte, dass Makkabi-Akteur Nemanja Pantovic stark im Gesicht blutete, gab er Freistoß für Makkabi. Tempos Innenverteidiger Miroslav Marinkovic kommentierte die Szene so: „Er hat den Strafstoß wohl aus Mitleid zurückgenommen.“ Pantovic musste mit Verdacht auf Nasenbeinbruch ins Krankenhaus. In der 47. Minute gab es dann aber doch noch einen Elfmeter für Tempo, wegen eines Handspiels. Doch Borislav Pilipovic schoss die Kugel über das Tor. „Wir machen vorne die Dinger nicht rein. Es ist ein bisschen der Wurm drinnen. Aber das wird sich wieder ändern“, meinte Marinkovic.

SC Weiss-Blau – SG Westend 1:0 (0:0). – Die Gäste kamen nur mit elf Mann, also ohne Auswechselspieler. Trotzdem entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit guten Möglichkeiten auf beiden Seiten. Aber nur Oscar Kosok behielt die Nerven vor dem Kasten und sorgte für den entscheidenden Treffer (71.). Alen Tahirovic, der bei den Gästen stark aufspielte, sah noch die Gelb-Rote Karte (90.+4). SC-Coach Antonio Brenes verteilte ein Sonderlob an David Brenes. Und er kritisierte die rustikale Gangart des Gegners: „Das waren drei hart erkämpfte Punkte.“

TSG 51 – FC Kalbach II 0:3 (0:0). – Kalbachs Trainer Karol Drynda schwor seine Männer nach der torlosen ersten Halbzeit in der Pause noch einmal ein, „geduldig und diszipliniert“ weiterzuspielen. Sein Plan ging auf: Lukas Höll traf per Foulelfmeter (48.), Sören Jantzer legte nach (70./85.). „Wir waren auf den Hartplatz eingestellt und haben den Kampf angenommen“, meinte Drynda: „Wir haben als Mannschaft wieder überzeugt.“

FC Croatia – SV Griesheim Tarik 4:5 (0:3). – „Wir haben bis zum 3:0 geschlafen“, sagte Croatias Sportlicher Leiter Stanislav Konta. Salam El Bachiri (6.) und Fikri El Haj Ali (16., Foulelfmeter/27.) legten für Tarik vor. Die Gastgeber kämpften sich heran: Ivan Puljic (52.) und Lovro Vukovski (68.) trafen. Doch praktisch im Gegenzug gelang El Haj Ali das 4:2 (69.). Und als Anas Amjahid auf 5:2 erhöht hatte (84.), schien alles entschieden. Aber David Todoric machte es mit seinen beiden Toren noch einmal spannend (87./88.). „Wir waren am 5:5 dran. Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen“, fand Konta.

(omü)