Bowling: „Erstklassiger“ Freizeitsport

Erstklassiger Sport braucht erstklassige Bedingungen. In der Bundesliga der Frauen war dies am zweiten Durchgang in Dinslaken allerdings nicht der Fall. Relativ schwache Resultate waren das Ergebnis.

Der zweite Bundesligaspieltag der Bowlerinnen stand ganz im Zeichen des Großangriffs der Titelaspiranten Radschläger Düsseldorf und BV 77 Frankfurt (siehe Extratext). Überraschend stark hielt sich aber auch Neuling BC/FTG Frankfurt, der in der Tabelle immer noch Rang zwei behauptet.

Die Klasse der Akteurinnen setzte sich also durch – obwohl die niedrigen Ergebnisse nicht von Klasse zeugten. Es stellt sich die Frage, warum Bahnen für die Bundesliga derart miserabel präpariert werden. Wie schon beim Bundesliga-Auftakt in Wildau waren die einzelnen Bahnen in sich unterschiedlich aufbereitet, selbst erfahrene Bowlerinnen und Bowler konnten sich kaum auf sie einstellen. Dort wurde ein neues Ölmuster getestet, das ging ein wenig schief. Diesmal waren die Bahnen wiederum sehr anspruchsvoll geölt, die Resultate waren niedriger als vier Wochen zuvor an selber Stelle beim Spiel der Zweiten Bundesliga Süd. So etwas darf natürlich nicht sein.

Doch das war bei weitem nicht das Schlimmste: Die Zustände in Dinslaken waren „skandalös, ein Horror“, so BC/FTG-Trainer Achim Eylardi. Die zweimalige Weltmeisterin Martina Beckel vom BV 77 Frankfurt bezeichnete das Vorgefundene als „Freizeitsportbahnen. Für Leistungssportler und eine Bundesliga ungeeignet“. Ihre Teamgefährtin Michaela Göbel-Janka, mehrmalige WM-, EM- und Weltcup-Teilnehmerin, nannte die Bahnen „süffig, klebrig, eklig, gruselig und lebensgefährlich“.

Auch andere Akteure, die nicht namentlich erwähnt werden wollen, berichteten von dreckigen Bahnen, auf denen es unzählige Stürze gegeben habe. Einige haben ihre Bowling-Schuhe hinterher fotografiert. Vor dem Spieltag waren sie nagelneu, hinterher waren die Sohlen zum Wegwerfen. „Am Vortag haben die Freizeitbowler dort Cola und Bier verschüttet. Das wurde nicht gereinigt. Kleine Steinchen klebten an den Schuhen. Der Anlauf war nur mit äußerster Vorsicht möglich, so kann man keine gute Leistung abrufen“, ärgerte sich deshalb Martina Beckel.

Die Folge: „Vormittags waren die Bahnen stumpf, mittags spiegelglatt. Der Anlauf war richtig gefährlich. Zwei unserer Spielerinnen sind prompt hingefallen“, ergänzt Michaela Göbel-Janka. Als sie das nach dem Spiel einem Schiedsrichter schilderte, habe der bloß mit den Schultern gezuckt: „Er fragte mich, was ich wolle, die Bahnen wären im einwandfreien Zustand. Dabei war der Zustand der Bahnen eine Frechheit.“ Selbst die Tagesbeste, Deutschlands aktuell beste Bowlerin Birgit Pöppler (Düsseldorf), versuchte in einem einstündigen Gespräch den Verantwortlichen klarzumachen, dass man bei solchen Verhältnissen keinen Bundesliga-Wettkampf austragen könne.

Das Ganze kam zudem nicht unerwartet. Vier Wochen vorher beklagten die Zweitligisten die Zustände mit ähnlichen Beschreibungen. Die Reaktion? Ein Schreiben an die Erstliga-Vereine, sie dürften keine eigenen Speisen und Getränke in die Halle mitbringen und müssen das Konsumierte sofort bezahlen. Der Hintergrund: Einen Monat vorher hatten die Zweitliga-Akteure ewig lang auf ihre Bestellung gewartet und mussten dann, als diese endlich kam, wieder spielen. So blieb einiges dann unverzehrt und somit unbezahlt liegen. Die Sorge um den Umsatz war die einzige Reaktion des Betreibers.

Man fragt sich, weshalb Bundesliga-Spieltage überhaupt an solche Spielorte vergeben werden. Der Grund ist einfach: Die Auswahl der Betreiber, die über eine für die Bundesliga benötigte Kapazität an Bahnen verfügen und bereit sind, finanzielle Einbußen hinzunehmen im Vergleich zu den Einnahmen, die im gleichen Zeitraum durch Vermietung an Freizeitspieler erzielbar wären, ist klein.

Lösung: eine Reform

Eine Lösung wäre eine Bundesliga-Reform. Die sei schon vorgesehen, versichert der für Finale Kassel spielende Frankfurter Nationalspieler David Canady, der gleichzeitig Ressortleiter Spitzensport im Vorstand der Deutschen Bowling Union (DBU) ist. „Ein vielversprechendes Modell wäre die regionale Aufteilung der Bundesliga in zwei Gruppen, denen eine Play-off-Runde angeschlossen wäre“, verrät Canady. „Dann könnten sich auch kleinere Anlagen um die Ausrichtung bewerben. Zum einen würde es die Bundesliga in Regionen bringen, wo sie gegenwärtig nicht spielen kann, zum anderen wäre die Auswahl der Anlagen einfacher, weil das Angebot größer wäre.“