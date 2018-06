Es wurden Akzente gesetzt: Erinnerungen an die Premiere vor 23 Jahren

Es ist kaum zu glauben: Obwohl Frankfurt seit vielen Jahren eine der Hochburgen des deutschen Bowlingsports ist, gab es in der Main-Metropole bis jetzt erst eine einzige Deutsche Meisterschaft.

In der Stadt, in der viele nationale Meister gefeiert wurden, in der viele internationale Wettbewerbe stattfanden und in der es um die Jahrtausendwende noch vier große Bowling-Anlagen gab, wurden die deutschen Titelträger bisher nur 1995 ermittelt.

Es war das Jahr der Gründung der in Frankfurt beheimateten Deutschen Bowling Union (DBU). Gespielt wurde damals auf der 40-Bahnen-Anlage am Henninger Turm. Klaus Jackwerth (Blau-Gelb Frankfurt), heute noch im Organisationskomitee der Meisterschaft,und damals Chef-Organisator der ebenfalls acht Tage dauernden Wettkämpfe, erinnert sich, dass die Leistungen seinerzeit mit denen von heute nicht vergleichbar sind – „Das Material ist besser, der Trainingsaufwand größer“ – , die Stimmung sei aber gegenüber heute besser gewesen und auch in punkto Konzeption seien Akzente gesetzt worden.

„Wir wollten der bis dahin nüchtern durchgeführten Meisterschaft einen feierlicheren Rahmen verleihen und hatten deshalb einige Neuheiten eingeführt. Erstmals gab es einen Einmarsch der Spieler.“ Die Halle war verdunkelt worden, die Sportler marschierten, von einem Lichtstrahl erfasst, durch die Halle vor die Zuschauer.

Die Gastgeber waren bei der ersten Deutschen Meisterschaft in Frankfurt dann auch am erfolgreichsten. Den Eröffnungswettbewerb gewann das Frankfurter Mixed-Duo Verena Robison/Manfred Zabel (FTG/I-Bahn). Im Damen-Doppel dominierten Martina Beckel/Andrea Mirschel (BV 77), die auch im Einzel der Konkurrenz überlegen waren. Den Titel holte sich am Ende die zweimalige Weltmeisterin Beckel vor ihrer Nationalmannschaftskollegin Mirschel. Wenige Wochen später belegte Beckel bei der WM in Reno/USA Platz vier.

Auch dort war Jackwerth Augenzeuge. „Ich habe meinen Urlaub in den Staaten so gelegt, dass ich als Höhepunkt die WM besuchen konnte. Als der Urlaub schon gebucht war, wurde die Deutsche Meisterschaft dann um eine Woche nach hinten gelegt. Der Hinflug ließ sich aber nicht mehr umbuchen. Zum Glück waren wir ein eingespieltes Team. Alles war vorbereitet und ging dann auch ohne mich reibungslos zu Ende“, erinnert sich Jackwerth mit einem Schmunzeln.

