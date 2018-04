Bundesliga Süd: FFC-Nachwuchs bezwingt den Tabellenführer

Die U17-Fußballerinnen des 1. FFC Frankfurt haben in der Bundesliga Süd noch einmal ein Ausrufezeichen gesetzt. Im Spitzenspiel bezwangen sie Tabellenführer SC Freiburg 2:1 (2:0) und verkürzten am drittletzten Spieltag den Rückstand auf drei Zähler. Der Titel wird aber wohl dennoch in den Breisgau gehen, Freiburg dürfte sich gegen den Drittletzten Karlsruhe und Schlusslicht Wetzlar keine Blöße geben. Der FFC empfängt nun am Samstag (14 Uhr) am Brentanobad den Zweiten SV Alberweiler zum nächsten Topspiel.

Der Sportclub war mit einigen Spielerinnen angereist, die ansonsten ins Zweit- oder Bundesliga-Team gehören. Auf Frankfurter Seite verbuchte Leonie Springer die ersten Möglichkeiten, bis zum ersten Treffer dauerte es aber noch etwas. Nach einem Freistoß von Diana Marcellino traf Sophie Trepohl zunächst die Latte, Lotte Simonis staubte dann erfolgreich ab (21.). Die Gastgeberinnen versuchten gleich nachzulegen, doch Katharina Blank traf nur das Außennetz. Als Natascha Latincic auf Springer durchsteckte, überwand diese Ex-FFC-Keeperin Luisa Palmen mit einem Heber zum 2:0 (37.). Nach Wiederbeginn verpasste die eingewechselte Emily Kraft gar das 3:0.

In der Schlussphase wurde es noch einmal spannend, nachdem Sina Bühler nach einem Ballverlust im Frankfurter Mittelfeld den Anschlusstreffer erzielen konnte (80.+1). Freiburg warf in der Nachspielzeit dann vergeblich alles nach vorne. „Dieses Top-Spiel hatte seinen Namen verdient“, fand FFC-Trainer Chris Heck, der nicht nur der gesamten Mannschaft ein „Riesenkompliment“ aussprach, sondern besonders die Innenverteidigung mit Sophie Trepohl und Chiara Hahn hervorhob: „Das war stark, wie die beiden die kopfballstarke Victoria Ezebinyuo bei Standards ausgeschaltet haben.“

(sus)