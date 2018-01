Fast 57 Tore pro Spiel: Die Handball-Oberliga in der Bilanz

Die Handballer der TSG Bürgel befinden sich in der noch bis zum 19. Januar andauernden Winterpause – und mit ihnen die restlichen 13 Clubs in der Oberliga. Wir ziehen eine Zwischenbilanz nach zwölf Spieltagen.

Wer liegt aussichtsreich im Titelrennen, welches Mannschaft hat den stärksten Angriff oder die schwächste Abwehr? Hier die Antworten unter Zuhilfenahme der Daten aus sis-handball.de

Das Titelrennen: Von Rang eins bis sechs trennen die Mannschaften nur vier Punkte. Ganz oben steht die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II. Dabei war die Wetzlarer Bundesliga-Reserve gar nicht gut aus den Startlöchern gekommen, verlor ihr Auftaktspiel überraschend gegen die TSG Bürgel. Im vergangenen Jahr wurden die Mittelhessen Vizemeister, jetzt soll am Ende der große Wurf gelingen. Die Konkurrenz ist aber stark: Kleenheim (18:6 Punkte), Wettenberg (17:7), Gensungen-Felsberg (16:6), Pohlheim (16:8) und Drittliga-Absteiger Kirchzell (15:9) sitzen Dutenhofen (19:5) im Nacken.

Der Abstiegskampf: Für den Hünfelder SV dürfte es wohl wieder zurück in die Landesliga gehen. Die Osthessen liegen mit 2:22 Zählern abgeschlagen auf dem letzten Platz. Den einzigen Sieg holte der Emporkömmling gegen Bürgel. Ansonsten setzte es fast ausnahmslos deutliche Niederlagen. Mitten im Abstiegskampf befinden sich auch Eintracht Wiesbaden (9:15), der TSV Vellmar und die TSG Münster (beide 7:17). Das Trio müsste, wenn jetzt die Saison beendet wäre, ebenfalls in den sauren Apfel beißen. Aber auch die Teams über dem Strich – Rot-Weiß Babenhausen (9:13), TV Hüttenberg II (9:15) und Umstadt/Habitzheim (10:14) – sind akut gefährdet.

Siege und Niederlagen: Mit jeweils neun Erfolgen aus zwölf Spielen stehen Dutenhofen und Kleenheim an der Spitze in dieser Kategorie. Schlusslicht ist – natürlich – Hünfeld mit nur einem Sieg. Auch bei den Niederlagen halten die Hünfelder mit elf Schlappen fest die Rote Laterne in der Hand. Die wenigsten stehen bei Dutenhofen zu Buche. Als Tabellenführer-Bezwinger durften sich bislang nur Bürgel und Pohlheim feiern lassen.

Tore und Gegentore: Zur Abwechslung ist in dieser Kategorie mal nicht Dutenhofen führend. Sondern – aufgepasst – ein Team aus dem tabellarischen Mittelfeld: Bürgel. Die Offenbacher haben in zwölf Spielen 378 Mal getroffen – ganze 54 Mal mehr als Dutenhofen. Umgekehrt hat Hünfeld (303) die wenigsten Treffer markiert. Warum Dutenhofen dennoch auf Platz eins ins neue Jahr ging? Die Mittelhessen haben mit 286 Gegentoren die beste Defensive. Zum Vergleich: Vellmars Torleute durften bereits 406 Mal den Ball aus dem Netz fischen, kein Team ist schlechter.

Die besten Siebenmeterschützen: Strafwürfe sind in Kleenheim eine Sache für Fabian Höpfner. 62 Mal versuchte er bislang sein Glück von der Siebenmeterlinie, 56 Bälle fanden den Weg ins Tor. Marc-Oliver Teuner aus Umstadt folgt mit 43 verwandelten Strafwürfen auf Platz zwei vor dem Babenhäuser Lucas Eisenhuth (40).

Die Torjäger: Auch da steht der Kleenheimer Höpfner mit 101 Treffern ganz vorne. Sein Teamkollege David Straßheim (82) liegt auf Platz drei. Dazwischen gemogelt hat sich Bürgels Nils Lenort, der 85 Mal ins Schwarze getroffen hat.

Und noch mehr Zahlen: Mittlerweile lässt sich im Sport so gut wie alles erfassen: Laufleistung, Torschuss-Geschwindigkeit und so weiter. Auch in der Oberliga Hessen kommen Statistik-Liebhaber voll auf ihre Kosten. Wir fassen zusammen: 83 von insgesamt 182 Begegnungen sind bisher absolviert, wobei 48 Mal die Heim- und 31 Mal die Gastmannschaft triumphierte. Vier Partien endeten ohne Sieger. 4708 Tore fielen, also durchschnittlich 56,7 Treffer pro Spiel. 769 Siebenmeter pfiffen die Schiedsrichter (7,2 im Schnitt pro Spiel), wovon 600 verwandelt wurden. Außerdem verteilten die Referees 86 Zeitstrafen, zückten 69 Gelbe und zwei Rote Karten. Zu guter Letzt ein Blick auf die Zuschauerstatistik: Insgesamt 24 000 Fans kamen zu den 83 Spielen – was wiederum einem Schnitt von 289 Besuchern entspricht.