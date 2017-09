Fußball-Gruppenliga: Favoriten und Außenseiter

23.09.2017

In Oberrad sind die Rollen klar verteilt, Seckbach erhebt den FC Kalbach zum "Aushängeschild":Am neunten Spieltag der Gruppenliga Frankfurt West stehen am Sonntag (15 Uhr) gleich drei Frankfurter Duelle an.